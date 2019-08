Viele Besucher, viel Lob

Was 2015 als Teil des Bürgermeister-Wahlkampfes von Wilhelm Möhrke begann, hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Aushängeschild der Stadt entwickelt: „Rock am Rathausplatz“ lockt bei gutem Wetter inzwischen regelmäßig über 1000 Besucher in die Lengericher Innenstadt. Und selbst bei Schmuddelwetter kommen regelmäßig mehrere Hundert Zuschauer, um bei Livemusik unter der Platane am Rathausplatz zu feiern, Freunde zu treffen oder einfach den Abend zu genießen.

„Wir wollen die Innenstadt durch Live-Musik beleben.“ Das Konzept des Vereins „Offensive“ ist offensichtlich aufgegangen. Auch am Donnerstag füllte sich der Rathausplatz im Laufe des Abends wieder zusehends. Sie erlebten mit Chuck Plaisance einen Musiker aus New Orleans mit markant rauer Stimme.

Die Veranstalter waren wieder einmal sehr zufrieden, wie Jendrik Peters und Thomas Wiggers gegenüber den WN versicherten. „Natürlich haben wir in diesem Jahr riesiges Glück mit dem Wetter. Aber das jetzt regelmäßig so viele Menschen kommen, ist ein tolles Gefühl“, kommentierte Jendrik Peters die Entwicklung der Veranstaltungsreihe. „Man bekommt ein großartiges Feedback von den Leuten, selbst wenn man mit der Spendenbox durch die Reihen geht. Das macht einfach Spaß“, ergänzte sein Mitstreiter Thomas Wiggers.

„Das Konzept ist soweit ausgereift und soll nach Möglichkeit in der jetzigen Form erhalten werden. Livemusik, ungezwungene Atmosphäre und freier Eintritt bleiben auch 2020 wichtigster Bestandteil von Rock am Rathausplatz,“ blickte Jendrik Peters auch schon auf die nächste Saison. Er berichtet auch, dass das es seitens der Musiker große Interesse an der Veranstaltung gebe. Anfrage fürs nächste Jahr lägen schon vor. Thomas Wiggers nahm zudem die finanziellen Seite in den Blick: „Auch bei den Sponsoren, die ja einen erheblichen Teil der Kosten tragen, kommt die Veranstaltungsreihe so gut an, dass wir auch da keine Probleme haben, Unterstützer zu finden.“ Die verbleibende Lücke werde versucht, über die Spendenbox zu decken. „Was bisher ganz gut gelingt. Man darf aber nicht vergessen, dass darüber hinaus unsere ehrenamtlichen Kräfte mit der Organisation und dem Aufbau viel Arbeit und Herzblut investieren.“

Die „Offensive“ hatte in den vergangenen Tagen auf ihrer Internetseite eine Umfrage zu „Rock am Rathaus“ gestartet und wollte wissen, woher es die Gäste ins Zen-trum der Stadt zieht. „Zwei Drittel sind Lengericher und kommen regelmäßig“, berichtete Jendrik Peters von den Ergebnissen. Darüber hinaus geht aus den durchweg positiven Kommentaren auf der Seite hervor, dass auch viele Menschen aus den Nachbargemeinden die Konzertabende fix in ihrem Terminkalender vermerkt haben. Thomas Wiggers erzählte, er kenne sogar Münsteraner, die regelmäßige Gäste auf dem Rathausplatz seien.

Das online gewonnene Bild wird bestätigt, wenn man sich am Ort des Geschehens umhört und umsieht. Der Großteil der Befragten sagte am Donnerstag, aus Lengerich zu sein. Und bereits weit vor 19 Uhr war zu erleben, wie sich viele zu Fuß oder mit dem Fahrrad offenkundig zielstrebig gen Rathausplatz auf den Weg machten.

Die kleine Umfrage zeigte darüber hinaus, wie positiv die Veranstaltung gesehen wird. Immer wieder wurden die gute Stimmung und die lockere Atmosphäre gelobt. „Endlich mal was los in Lengerich,“ so eine Besucherin. Ihr Begleiter ergänzte: „Super Sache hier. Und seit es den zweiten Getränkewagen gibt, super entspannt.“ Überhaupt betonten die meisten Befragten, wie wichtig es ihnen sei, sich ungezwungen mit Freunden zu treffen, keine Verpflichtung, kein Eintritt – kein Stress.

Dass dabei die Musik nicht bei jedem im Zentrum steht, wissen die Organisatoren von der „Offensive“ und wird von ihnen auch an die Künstler kommuniziert. Allerdings, das wurde aus den zahlreichen Statements gegenüber den WN auch deutlich, missen mag die Live-Unterhaltung kaum jemand und „Musik aus der Konserve“ als Alternative wurde unisono abgelehnt.

Bei der Frage nach Verbesserungsmöglichkeiten und Kritikpunkten gab es zwei Botschaften: An sich alles lassen, wie es ist. Allerdings könnte bei den Toiletten nach Meinung so mancher „Rock am Rathaus“-Gänger aufgestockt werden.