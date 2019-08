Mit Papa im Autoscooter sitzen

Als am Sonntagnachmittag der Stöppelmarkt-Betrieb auf Hochtouren lief, war nichts mehr davon zu spüren, dass der Start am Freitag noch eher holprig verlaufen war. Marktmeister Lothar Wohnfurter sprach gegenüber den WN von einem Auftakt, der ein „bisschen schwach“ gewesen sei. Aber, so sein Fazit, alles in allem dürften die Schausteller mit dem dreitägigen Kirmes ganz zufrieden sein, „auch wenn man sich natürlich immer noch mehr wünscht“.

Den letzten Teil seiner Aussage münzte Wohnfurter nicht zuletzt auf die Lengericher, die, so sein Eindruck, früher häufiger beim Stöppelmarkt waren als heutzutage. Hingegen kämen inzwischen reichlich Gäste von außerhalb in die Stadt

Aufgrund schlechter Wetteraussichten war am Freitag kurzfristig entschieden worden, das Feuerwerk um 24 Stunden zu verschieben. Dass es am Ende kein Gewitter, keine heftigen Schauer, nicht mal einen kurzen Guss gab, sondern trocken blieb, „konnte keiner ahnen“, meinte Lothar Wohnfurter am Sonntag achselzuckend. Er äußerte gleichwohl die Ansicht, dass sich so manch potenzieller Stöppelmarkt-Besucher durch die bescheidenen Vorhersagen habe vom Gang in die Innenstadt abhalten lassen.

Drei Tage Stöppelmarkt 1/9 Ein Feuerwerk am Samstagabend gehörte zum Stöppelmarkt in Lengerich. Von Freitag bis Sonntag waren die Schausteller in Lengerich zu Gast. Foto: Paul Meyer zu Brickwedde

Ein Feuerwerk am Samstagabend gehörte zum Stöppelmarkt in Lengerich. Von Freitag bis Sonntag waren die Schausteller in Lengerich zu Gast. Foto: Paul Meyer zu Brickwedde

Überrascht wurden von der kurzfristige Feuerwerk-Absage übrigens auch die beiden Experten, die dafür zuständig waren, den Lichterzauber gen Himmel zu schicken. „Wir waren schon auf der Autobahn als uns der Anruf erreichte, aber die Sicherheit geht eben vor“, kommentierten sie das Geschehen einen Tag später. Lengerichs Marktmeister hatte die Kirmes-Gäste, die am Freitag trotzdem da waren, noch mit Zetteln, die an die Fahrgeschäften und Ständen hingen, über die Verschiebung informiert.

Der Samstag lief dann wesentlich besser, gerade abends seien eine „ganze Menge Leute“ da gewesen, konstatierte Lothar Wohnfurter. Die konnten dann in aller Ruhe „Sterntaler“ verfolgen. So lautete der Name des Barockfeuerwerks, das trotz Böen gezündet wurde. Bis vier Windstärken können wir problemlos abbrennen“, erklärte das Duo, das auf dem Bodelschwingh-Schulhof seine Knaller-Arbeit verrichtete.

Die Auflagen der Gemeinde in Bezug auf den Brandschutz bei der großen augenblicklichen Trockenheit machte allerdings den vorbeugenden Einsatz der Lengericher Feuerwehr notwendig. Nach knapp zehn Minuten war das Spektakel vorbei.

Am Sonntagnachmittag waren insbesondere Familien mit kleineren Kindern auf dem Marktplatz unterwegs. Manch ein Papa drehte mit dem Nachwuchs Runden im Autoscooter. Andere passten auf, das Sohnemann oder Tochterlein beim Kinderkarussell nicht aus der Lok, dem Rennauto, dem Flieger oder vom Motorrad fielen.

Seine Runden absolvierte auch Lothar Wohnfurter. Was ihn dabei besonders freute: Die gute Besucherresonanz beim Kinder- und Jugendcircus Alfredo. Der kommt seinen Worten zufolge seit 2015 regelmäßig nach Lengerich und ist, so der Marktmeister, „inzwischen zu einem festen Bestandteil des Stöppelmarktes geworden“.