Rock am Rathaus: Die „Drunken Owls“ kommen

Lengerich -

Beim nächsten Rock-am-Rathaus-Konzert am Donnerstag, 15. August, wird es unter der Platane irisches Musik zu hören geben. Mit den „Drunken Owls“ kommen drei junge Männer aus Münster in die Stadt, die sich in Lengerich bereits einen Namen gemacht haben und für gute Stimmung stehen.