Mit Secondhand Bedürftigen helfen

Ingrid Kleibrink und Birgit Schulz haben viel Erfahrung. Seit Jahren sind sie für den Verein Treffpunkt Möbel ehrenamtlich aktiv und verkaufen im Geschäft „Treffpunkt Klamotte“ in der Bahnhofstraße Secondhand-Ware. „Bei uns bekommt man Dinge, die es woanders in Lengerich gar nicht mehr gibt“, erzählt das Duo stolz. Vor Kurzem noch sei eine ältere Dame da gewesen, habe nach einer Kittelschürze gefragt und die auch prompt gefunden. Das spreche dafür, dass es in Läden wie dem „Treffpunkt Klamotte“ nicht nur darum gehe, Kundschaft mit einem schmalen Geldbeutel zu bedienen. „Secondhand kann ja auch eine Lebenseinstellung sein“, meint Ingrid Kleibrink. Aber primäres Ziel ist es in derlei Läden eben doch, wie der DRK-Kreisverband mit Blick auf sein Geschäft „Jacke wie Hose“ feststellt, „bedürftigen Menschen“ günstig Bekleidung anzubieten.

In Lengerich passiert das an drei Stellen: Neben „Jacke wie Hose“ gibt es den „Treffpunkt Klamotte“ und das Sozialkaufhaus an der Bergstraße – ebenfalls vom Verein Treffpunkt Möbel geführt. Zudem betreibt die Flüchtlingshilfe eine Kleiderkammer, die allerdings nicht jedem offen steht. Für eine 23 000-Einwohner-Stadt ist das sicher beachtlich. Und auch notwendig? Die Verantwortlichen meinen ja. So sagt Mareike Schott , Geschäftsführerin des Vereins Treffpunkt Möbel: „Uns gibt es seit über 20 Jahren. Das allein spricht für sich.“ Dann erzählt sie, dass beide Geschäftsstandorte „hoch frequentiert“ seien und sie die Öffnungszeiten gerne ausweiten würde. Doch dafür fehle es einfach an Personal.

Über einen Mangel an Kundschaft kann man auch beim Roten Kreuz nicht klagen. „Der Zulauf von bedürftigen und geflüchteten Menschen ist seit der Eröffnung unverändert“, heißt es vom Kreisverband. Allerdings sei zu beobachten, dass zu den „Menschen in sozial prekären Verhältnissen“ zunehmend „gut situierte Bürgerinnen und Bürger, junge Familien und junge Menschen“ kommen. Für manche dieser Käufer spiele das Thema nachhaltiger Konsum eine wichtige Rolle.

Anders stellt sich naturgemäß die Situation bei der Flüchtlingshilfe dar. Die betreibt seit Langem die Kleiderkammer in Hohne, wo die Stadt unter anderem an der Wahringstraße Unterkünfte für Flüchtlinge und Asylbewerber betreibt. Dort können sich diese Menschen in einem Kellerraum mit Hosen, Jacken und anderen Textilien eindecken. Zudem, erzählt Anette Buschermöhle von der Flüchtlingshilfe, werde inzwischen ein Mal im Monat in der Teestube Kleidung für Babys und Kleinkinder angeboten. Damit wolle man nicht zuletzt der Tatsache Rechnung tragen, dass viele der Flüchtlinge und Asylbewerber nicht in Hohne untergebracht sind, sondern in der Stadt.

Wer also Altkleider abzugeben hat, kann in Lengerich wählen, wem er sie zugute kommen lässt. Seitens des DRK meint man, dass Rotes Kreuz, Flüchtlingshilfe und Treffpunkt Möbel beim Werben um die Textilspenden nicht in Konkurrenz zueinander stehen, da das Aufkommen an Kleiderspenden insgesamt steige. „Große Sorgen dagegen bereitet uns die Zunahme der kommerziellen Kleidersammler, welche nun vermehrt ihre Kleidercontainer in den Kommunen platzieren“, heißt es vom Kreisverband. Für die Flüchtlingshilfe konstatiert Anette Buschermöhle ein unverändert gutes Aufkommen an Ware – wohl auch deswegen, weil sich über die Jahre ein Stamm an Unterstützern aufgebaut habe, der die Treue halte.

Anders schätzt Mareike Schott die Lage ein. „Wir merken das“, sagt sie über die Eröffnung des DRK-Geschäfts „Jacke wie Hose“ 2015. Früher habe man immer 100 bis 150 mit Kleiderspenden gefüllte Säcke auf Vorrat gehabt, um die Bestände aufzufüllen. Aktuell hingegen gebe es etwa für Männer und Kinder nur noch das, was in den Regalen liege. Zu gerne würde sie mehr vorhalten. Denn „es gibt in Lengerich einfach viele Leute, die wenig haben“.