Nächtlicher Vorfall in Ibbenbüren

Ibbenbüren/Lengerich -

Beute haben die bislang unbekannten Täter nicht gemacht. Doch der Schrecken dürfte einem 18-jährigen Lengericher in den Knochen gesessen haben. Er wurde in der Nacht zum Dienstag in Ibbenbüren Opfer eines versuchten Raubes.