In drei Wochen dürfte es vormittags an einigen Ecken in Lengerich ziemlich laut werden. Seit dem vergangenen Jahr gibt es in Nordrhein-Westfalen einen landesweiten Warntag. Am Donnerstag, 5. September, ist es wieder so weit. Um Punkt 10 Uhr heulen die Sirenen.

Von denen gibt es in der Stadt neun fest installierte. Zudem stehen noch mobile zur Verfügung, die im Fall der Fälle von der Feuerwehr genutzt werden sollen. Letztere bleiben am Warntag indes still. Nur jene, die, wie beispielsweise die an der Autobahnmeisterei, einen „Stammplatz“ haben, werden eingeschaltet.

„Ziel ist es, die Bevölkerung für das Themenfeld ,Warnung‘ zu sensibilisieren und ihnen Informationen und Tipps zu geben, damit sie im Ernstfall richtig reagieren und sich selbst helfen können“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt erklärend. Weiter wird angeführt, dass unterschiedliche Ereignisse der vergangenen Jahre gezeigt hätten, dass sich die Bevölkerung in NRW nicht hinreichend gewarnt und informiert gefühlt habe.

Auf Lengerich und die jüngere Vergangenheit dürfte das jedoch kaum zutreffen. Denn, so Ludger Dierkes von der Verwaltung, seitdem der Rat 2015 seine Zustimmung zur Anschaffung neuer Sirenen gegeben habe, seien die bei einem Ernstfall noch nicht aktiviert worden. Auch nicht beim Orkan Friederike im Januar 2018, einem Ereignis, das es am Teuto durchaus in sich hatte.

Ausgelöst werden die Warnungen grundsätzlich durch die bei Städten und Kreisen angesiedelten Leitstellen. Zu hören wäre dann ein auf- und abschwellender Heulton. Ist die Gefahr vorbei, wäre hingegen ein gleichbleibender Dauerton zu vernehmen. Beim Probealarm gibt es eine Kombination aus Warnung und Entwarnung.

Dierkes erzählt, dass zu Zeiten des Kalten Krieges das Netz an Sirenen in der Kommune noch eng geknüpft gewesen sei. In den 1990er-Jahren sei dann aus Kostengründen entschieden worden, bei diesem Thema „abzurüsten“. Vor vier Jahren dann aus den genannten Gründen der Umkehrschwung. Die Anschaffung der neuen Geräte wurde seinerzeit vom Land finanziell unterstützt. Der technische Aufwand und damit auch die laufenden Kosten seien inzwischen jedoch erheblich geringer als noch vor über 20 Jahren, erklärt Dierkes gravierende Unterschiede.

Mit den neun fest installierten Sirenen sollen bei bedarf rund 70 Prozent der Lengericher Bevölkerung erreicht werden.