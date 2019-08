Am Donnerstagmorgen (15. August) ist es gegen 6.45 Uhr in Lengerich zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

An dem Unfall im Bereich der Kreuzung Ibbenbürener Straße / Zum Golfplatz / Am Ziegenkamp sind mehrere Fahrzeuge beteiligt. Zwei Personen waren noch im Fahrzeug eingeklemmt, heißt es in einer Polizeimeldung.

Feuerwehr und Polizei sind am Unfallort und haben mit Bergungsmaßnahmen begonnen. Die Ibbenbürener Straße ist zwischen den Einmündungen Im Bocketal (K24) und der L 597 zur Zeit voll gesperrt.

Wir berichten nach.