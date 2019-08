Zu Gast waren die „Drunken Owls“, eine Irish-Folk-Band aus Münster, die mit mehrstimmigem Gesang, vielfältigen Instrumenten und viel Humor für ausgelassene Partystimmung sorgte. Kennengelernt haben sich die drei Studenten im Studentenwohnheim Breul 23 in Münster und kamen irgendwann auf die Idee, gemeinsam Musik zu machen. „Umso schöner ist es, dass ihr heute hier unter dem Baum spielt“, ist sich das Team von Rock am Rathaus einig.

Von Beginn an hatte die Band die Zuhörer auf ihrer Seite – traditionelle Stücke wurden dabei häufig mit bekannten Melodien gespickt. Da ist es nicht unüblich, dass plötzlich der Titelsong von „Titanic“ oder „Atemlos“ von Helene Fischer in Liedern auftauchen, in denen es nicht zu vermuten war. Hendrik, Lasse und Johannes verstanden es auch, die Songs mit Fachwissen zu untermalen und humorvolle Anekdoten zum Besten zu geben.

„Wir sind seit Gründung Mitglied der Offensive und unterstützen dieses Musikformat gerne“, zeigt sich Jürgen Eickhold am Ende des Abends zufrieden. Der Lengericher unterstützt das Format seit 2016 jedes Jahr wieder.