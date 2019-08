Seit sieben Jahren betreiben Sabine und Andreas Guttmann den Campingplatz am Sonnenhügel in Lengerich. Auf 80 Dauerplätzen haben die Camper viel mehr als nur einen Stellplatz für ihren Wohnwagen gefunden. Gaby und Klaus aus Gevelsberg verbringen ihre gesamten Sommerferien und nahezu jedes Wochenende am Sonnenhügel.

Ihren rund 100 Quadratmeter großen Stellplatz haben sie in ihren persönlichen Urlaubsort verwandelt, den sie seit 2012 pflegen und genießen, wie sie im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten erzählen. Dabei war ihr Camperleben eigentlich ganz anders geplant.

Bekannte, die seit 35 Jahren ein Teilzeit-Zuhause am Sonnenhügel gefunden haben, ermöglichten dem Ehepaar einen Einblick ins Camping. „Im geliehenen Wohnwagen verbrachten wir eine so schöne Zeit, dass ein eigener Wohnwagen her musste“, erinnern sich die beiden.

Mit ihrem neuen Gefährt wollten sie auf Reisen gehen – aber dann kam alles anders, als auf dem Campingplatz am Sonnenhügel ein Dauerplatz frei wurde.

Sie mieteten den Platz, bezogen ihn und erlebten dann etwas, für das Camper im Allgemeinen bekannt sind. Sie erfuhren eine unglaubliche Hilfsbereitschaft, da wurde angepackt, ausgeholfen und fertiggestellt. Einfach so, aus Freude an der gemeinsamen Passion.

Dieses Gefühl der Gemeinschaft möchte Andreas Guttmann auf seinem Campingplatz fördern und stärken. Er hat längst bemerkt, dass er auf seinem Platz viel mehr ist als der, der den Rasen in Ordnung hält.

Er ist zwar der Initiator von Strandpartys, Karaoke und Freiluftkino, wird aber in der Ausführung tatkräftig und bereitwillig unterstützt. So auch, als er die Idee hatte, den in die Jahre gekommenen Spielplatz wieder auf Vordermann zu bringen.

Schnell war ein Termin gefunden, an dem Pinsel und Farbe gezückt wurden. Der eine steuerte eine Bank bei, der nächste schliff die Spielgeräte ab, jeder tat, was er konnte, so dass am Ende der Spielplatz in neuem Glanz erstrahlte.

Diese gemeinsamen Erlebnisse – zusammen arbeiten, feiern und Zeit verbringen – sind es, die das Camperleben so lebenswert machen. Da sind sich Gaby und Klaus ganz sicher. Auch Gabys Mutter fühlt sich in Lengerich ausgesprochen wohl. Sie begleitet die beiden auf den Platz, da sie nicht mehr so gut alleine bleiben kann.

Ausflüge in die Umgebung unternehmen eher die Damen. Nach Lengerich geht es zum Eisessen, shoppen oder Kaffeetrinken. In Ibbenbüren ist das Kino beliebt. Ladbergen und Greven werden ebenfalls für kleine Ausflüge angefahren.

Die Männer bleiben derweil lieber am Platz. Gemeinsam haben sie ein Boule-Feld angelegt. Ein Campingnachbar ist sogar holländischer Meister in dieser Sportart. Am gestrigen Sonntag hatte Gaby Geburtstag. Dafür hat sie sich bei Andreas einen Kühlschrank geliehen, damit es genügend kühle Getränke für die Gäste gibt. Wieder ein Indiz dafür, dass das Camperleben am Sonnenhügel nicht nur von den räumlichen Gegebenheiten, sondern vor allem von den gemeinsamen Erlebnissen geprägt ist.