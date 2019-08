Bärbel Rensinghoff ist Königin

Einem köstlichen Schützenjahr folgt ein geselliges bei den Bürgerschützen Lengerich 1810. Nach „Hans-Joachim der Meisterkoch” schwingt „ Bärbel die Gesellige“ das Zepter. Beim Königsschießen am Samstag setzte sich Bärbel Rensinghoff knapp im Stechen durch und ist neue Bürgerschützenkönigin. Ihr zur Seite stehen als zweite und dritte Schützinnen Jutta Dowidat und Ingrid Stöppel .

Den Auftakt des Bürgeschützenfestes bildete traditionell der Kommers, der erstmals im Hotel „Zur Mühle” stattfand und im Zeichen der Jubilarehrungen stand. Fritz Altevogt, Hermann Windmöller und Fritz Jasper gehören zu den Männern, die den Verein nach dem Zweiten Weltkrieg 1949 wiederbegründeten. Im Blickpunkt stand die amtierende Majestät Hans-Joachim Temme. Er freute sich über die rege Beteiligung. Das Duo „Two for you” sorgte für den musikalischen Rahmen.

Am Samstag starteten die Bürgerschützen mit dem Empfang beim König. Sein Anwesen im Kosakenhook liegt im Hoheitsgebiet des Schützenvereins Aldrup. Diese hatten eine Sperrzone eingerichtet, die erst passiert werden durfte nach der Einnahme des Aldruper Antiseptikums. Im schönen Garten des „Meisterkochs” verbrachten die Bürgerschützen, die Aldruper Schützen und zahlreiche Gäste vergnügliche Stunden und ließen den Schützenkönig Hans-Joachim Temme hochleben, hatte er doch an diesem Tag Geburtstag.

Im Scheibenstand am Berg wurde am Nachmittag das Fest fortgesetzt. Zahlreiche Mitglieder, Freunde und Gönner fanden sich in der Anlage am Kleeberg ein. Die Nachbarvereine Aldrup und Intrup-Niederlengerich waren mit starken Abordnungen vertreten. Die befreundeten Dorfschützen aus Lengerich im Emsland reisten gleich mit 30 Schützenschwestern und -brüdern unter Anführung ihres Königs Ralf Heskamp an. „Wir sind immer wieder gerne hier. Die herrliche Anlage und die Stimmung sind einmalig”, frohlockte ihr zweiter Vorsitzende Ralph Stassen. Für musikalischen Schwung sorgte der SuB-Express aus Ascheberg.

Während im Schießstand fleißig gezielt wurde, rätselten die Besucher, wer wohl die Nachfolge von Hans-Joachim Temme antreten würde, ein König oder eine Königin? Bevor Vorsitzender Manfred Stöppel das Geheimnis lüftete, musste die Proklamation in die Halle verlegt werden, da Regen einsetzte. Jubel brandete auf, als Stöppel verkündete, dass eine Königin die Nachfolge von „Hans-Joachim der Meisterkoch” antreten werde. Bärbel Rensinhoff eroberte sich die Königswürde und wird zusammen mit ihren Schützinnen Jutta Dowidat und Ingrid Stöppel die Bürgerschützen regieren. Sie wird als „Bärbel die Gesellige” in die Annalen des Vereins eingehen. Stimmungsvoll endete das Fest beim Königinnenbier und beim Königinnentanz, schwungvoll begleitet von den Musikern des SuB-Express.

Ehrungen und Ergebnisse Ex-Majestätenschießen: Martin Brügmann (49 Ringe).Eduard Lagemann Pokal: Dietmar Bluhm (47).Goldpokal: Michael Kipp (50).APV-Ehrenscheibe: Detlef Dowidat (beste Zehn)Schützenschnüre: Gold: Kathrin Stöppel (48); Silber: Irene Berg (47); Bronze: Martin Brügmann (46).Preisschießen Damen: 1. Kathrin Stöppel (27,0); 2. Irene Berg (26,9); 3. Conny Kipp (26,5).Herren: 1. Martin Brügmann (30,8); 2. Kevin Schwietert (30,4); 3. Olaf Stöppel (30,0).Gästeschießen: 1. Henner Stockmeyer (Intrup-Niederlengerich / 28); 2. Friedrich-Wilhelm Schulte-Beckmann (28); 3. Claudia Kothe (Lengerich-Dorf/Emsland).Knobeln: 1. Ingrid Kohnhorst (110 Punkte), 2. Charlotte Windmöller (104), 3. Fritz Fedrowitz (102).70 Jahre Mitglied: Fritz Altevogt, Fritz Jasper, Hermann Windmöller.60 Jahre: Wilhelm Suhre. 50 Jahre: Gunnar Beccard. 40 Jahre: Adolf Glindmeyer, Dr. Ulrich Schmedt auf der Günne, Klaus Reinhold, Hartmut Meyer.25 Jahre: Ferdinand Fromme, Edwin Hawerkamp. ...

Ausklang des Bürgerschützenfestes 2019 ist am heutigen Montag mit der Königsausfahrt. Dabei ergibt sich eine Änderung. Früher machten sich die Männer allein auf den Weg zur Fahrt ins Blaue. Auf Wunsch der neuen Königin sind heute alle Damen des Vereins eingeladen, mit auf Tour zu gehen. Deren ursprünglich geplantes Beisammensein entfällt. Treffen ist für alle um 16.45 Uhr am Hotel „Zur Mühle”. Abfahrt des Busses ist um 17 Uhr.