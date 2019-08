Reminiszenz an die Jugendliebe

Schützenkönig Jörn Rehner wird ein Jahr mit seiner Frau Stefanie das Niedermarker Schützenvolk regieren. Sie werden durch die Schützenpaare Martin und Lena Fleige sowie Daniel Auffahrt und Daniela Lutterbey unterstützt. Zum Schützenfest in der Hohner Niedermark trat am Samstag eine stattliche Anzahl Schützen am Festplatz an, um den neuen König nebst Hofstaat auszuholen.

Der Spielmannszug TV Hohne und die Blaskapelle Schwege unterstützten die Schützen musikalisch. Auch die jüngsten Niedermarker Mitglieder nahmen am Umzug im Kinderwagen teil. Auf dem geschmückten Anwesen am Brombeerweg verbrachte der Verein einige gemütliche Stunden. Vor dem Abmarsch zur Knemühle wurden Jubilare und erfolgreiche Schützen geehrt sowie Beförderungen vorgenommen, heißt es in einem Bericht. Sven Jost, Reinhard Jost, Wolfgang Jost und Wolfgang Eversmeyer wurden zu Gefreiten befördert.

König Jörn Rehner bedankte sich für die gute Beteiligung und erläutere den Anlass seiner Regentschaft: Er lernte seine Frau Stefanie vor 30 Jahren beim Niedermarker Schützenfest kennen. Das Königspaar nebst Hofstaat wurde in zwei Kutschen zum Festplatz gefahren.

Beim öffentlichen Festball sorgte die Partyband „Dacapo“ mit Livemusik für Stimmung. Bei der Verlosung eines 30 Liter Fasses Bier zog Königin Stefanie das Los. Gewinner war Peter Niemeier vom Schützenverein Settel. Viele Gastvereine waren gekommen, um dem Hofstaat ihre Aufwartung zu machen.

Der Sonntag stand im Zeichen der Kinder. Zum traditionellen Kinderschützenfest trat der Verein mit der Blaskapelle Schwege am Festplatz an, um den noch amtierenden Kinderhofstaat mit dem Trecker-Planwagengespann von Christoph Walther an der Niedermarker Schule abzuholen, wo Renate und Ralf Keppler auf ihre 40-jährige Vereinszugehörigkeit eine Stärkung ausgaben. Zurück am Festplatz gedachte man der Toten.

Ehrungen und Schießergebnisse 70 Jahre Mitglied: Heinz Aschebrock, Walter Lotz und Friedel Haarlammert.65 Jahre: Ernst-Wilhelm Lindemann.60 Jahre: Siegfried Wohnfurter.40 Jahre: Anke Sundermann, Doris Himmelreich und Renate Keppler.25 Jahre: Sonja Dellbrügge, Andrea Kühne, Hilger Roemert, Andreas Lindemann, Manfred Röschenkemper, Rainer Hilgemann, Ingrid Dölling, Markus Czauderna und Anika Rücker.Karabinerschießen: 1. Andre Sprehe (24 Ringe), 2. Martin Fleige (22), 3. Philipp Bergmann (21).Plakettenschießen:bis 30 Jahre: 1. Karsten Minneker (29/29), 2. Jens Fahrenhorst (29/26) 3. Lena Fleige (28/26).31 bis 45 Jahre:1. Hilger Roemert (30/28), 2. Stefan Himmelreich (30/17), 3. Dennis Keppler (29/27).46 bis 60 Jahre: 1. Jörn Rehner (30), 2. Uwe Führbaum (29/30), 3. Susanne Führbaum (29/27).ab 61 Jahre: 1. Uwe Haarlammert (29/29), 2. Renate Keppler (28/27), 3. Hartmut Biermann (28/18).Satzschießen: 1. Heidi Auffahrt (30), 2. Uwe Haarlammert (29/29), 3. Hilger Roemert (29/28).Gutscheingewinnerin: Rene Schenke.Königspokal: Uwe Haarlammert. ...

Beim Kinderfest gab es Ball- und Geschicklichkeitsspiele sowie eine Hüpfburg und Kinderschminken. Magier Reinhard Hahne beeindruckte die Kinder mit kleinen Zaubertricks. Nach nicht mal einer Stunde waren die Lose ausverkauft. Die Blaskapelle Schwege unterhielt im Festzelt die zahlreichen Besucher mit einem Platzkonzert. Am Abend proklamierte der Verein das neue Kinderkönigspaar Miguel Auffahrt und Ira Rehner. Den Kinderhofstaat komplettieren das erste Kinderschützenpaar Lina Stepputtis mit Tiemo Nowack (Altersklasse sieben bis neun Jahre) und das zweite Kinderschützenpaar Amy Jost mit Lio Lalla (bis sechs Jahre). Nach einem kleinen Umzug klang der Festabend mit einem DJ aus.

Am Montagnachmittag traf sich der Schützenverein zur Radtour mit Bierkönig­schießen an der Vogelstange und anschließendem Spiegeleieressen. Nun fiebert der Schützenverein der elften Zeltparty an der Knemühle entgegen, die am Samstag, 24. August, steigt.