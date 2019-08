Premiere: Erstmals Drei-Tage-Tour

Das Kulturforum geht on Tour. Drei Tage Hamburg stehen vom 14. bis 16. Februar 2020 auf dem Programm, inklusive Konzert in der Elbphilharmonie. „Wir kommen damit einem Wunsch vieler Besucher unserer Veranstaltungen nach“, erläutert Max Mews . Explizit sei immer wieder nach der Elbphilharmonie gefragt worden.

Die Stiftung der Stadtsparkasse Lengerich startet das neue Programm mit dem Auftritt eines Stars in den sozialen Medien. Renate Bergmann, geborene Strelemann, ist die beliebteste Online-Omi Deutschlands, die auf Twitter mit ihren An- und Einsichten die digitale Welt erobert hat. Der Name ist ein Pseudonym, hinter dem sich der Schriftsteller Thorsten Rohde verbirgt. „Das Dach muss vor dem Winter drauf!“ heißt sein neues Buch. Die Schauspielerin Anke Siefken verkörpert die Rolle der Online-Omi.

Mit diesem Auftritt hofft die Stiftung, neue Besucherkreise zu erschließen. „Wir haben viele Stammgäste, teils weil sie sich immer schon vom Programm angesprochen fühlen, teils wegen bestimmter Themen“, erzählt Carmen Altevogt, ebenfalls Mitglied des Organisationsteams. Auf letztere Klientel hofft das Kulturforum bei der Lesung „Meschugge sind wir beide – unsere deutsch-israelische Liebesgeschichte“ mit Claudia S.C. Schwartz und Shaul Bustan.

Ein Heimspiel hat Anne Siegel. Die gebürtige Lengericherin wird aus „Reykjavik Blues“, dem zweiten Teil ihrer Island-Trilogie, lesen. Einem großen Publikum dürfte Maxi Biewer bekannt sein. „Ich mach aus Regen Sonnenschein“ sagt die RTL-Wetterfee. Die „Schäfchen im Trockenen“ hat Anke Stelling. Dieser Roman ist mit dem Preis der Leipziger Buchmesse 2019 ausgezeichnet worden.

Veranstaltungen 19. September: Autorenlesung mit Anke Siefken & Torsten Rohde, „Das Dach muss vor dem Winter drauf!“, die Online-Omi baut ein Haus (13 Euro)10. Oktober: Claudia S.C. Schwartz und Shaul Bustan, „Meschugge sind wir beide – unsere deutsch-israelische Liebesgeschichte“ (13 Euro).29. Oktober: Autorenlesung mit Anne Siegel, „Reykjavik Blues“ (13 Euro).30. November und 1. Dezember: Autorenlesung Ingo Siegner, „Der kleine Drache Kokosnuss bei den Römern" (Kinder sechs, Erwachsene zehn Euro).5. Dezember: Autorenlesung Maxi Biewer, „Ich mach aus Regen Sonnenschein“ (13 Euro).30. Januar 2020: Autorenlesung Anke Stelling, „Schäfchen im Trockenen“ (13 Euro).11. Februar: Autorenlesungen Ulrike Bliefert, „Die Samariterin“ (13 Euro); für Viertklässler „Voll verliebt im Tor“.10. März: Autorenlesung Dr. Alexander Stevens, „Aussage gegen Aussage – Urteile ohne Beweise“ (13 Euro).Gempt Soireen:19. Januar 2020: „Das ganze Leben“, Konzert für Violine und Violoncello mit Liv Migdal und Simone Drescher.2. Februar: „Imagination“, Harfen-Konzert mit Carmen Steinmeier.22. März: „A la francaise“, Konzert für Klarinette und Klavier mit Simon Degenkolbe und Helge Aurich.Karten (15 Euro) für Lesungen und Soireen im Vorverkauf bei der Stadtsparkasse ( 0 54 81/802-0, E-Mail mailbox@ssk-lengerich.de). „Drei Tage Hamburg – etwas anders“, inklusive Konzert Vicky Leandros mit Band in der Elbphilharmonie (495 Euro). Buchungen nur bei Strier Reisen ( 0 54 51/91 020, E-Mail info@strier.de). ...

Lesungen für Erwachsene und Viertklässler macht Ulrike Bliefert bei ihrem Besuch in Lengerich. „Die Samariterin“ richtet sich an Erwachsene, „Voll verliebt im Tor“ heißt der Jugendroman. „Aussage gegen Aussage – Urteile ohne Beweise“ sind das Thema von Dr. Alexander Stevens. Diese Buch erscheint im Februar 2020. „Diese Lesung zielt ganz klar auf Krimi-Fans“, stellt Max Mews fest.

Dass es dem Kulturforum immer wieder gelinge, namhafte Autoren für Lesungen zu gewinnen, führt Carmen Altevogt auf mehrere Faktoren zurück: ein gutes Renommee bei Autoren und Verlagen, die problemlose Organisation der Veranstaltungen und ein – in der Regel – ausverkauftes Haus. „Pfunde, mit denen wir gegenüber großen Städten wuchern können“, unterstreicht Max Mews.

Das gilt auch für die Gempt Soireen. In drei Konzerten werden wieder preisgekrönte Nachwuchs-Musiker im Gempt-Bistro auftreten. Ohne die Zusammenarbeit mit der GWK (Gesellschaft zur Förderung der Westfälischen Kulturarbeit e.V.) sei das nicht möglich, betont er.