Djane Benett und DJ Siggi legen bei der Zeltparty an der Knemühle am Samstag, 24. August, auf. Die Macher vom Schützenverein Hohne-Niedermark hoffen, auch bei der elften Auflage der Großveranstaltung, mit ihrem Feierangebot Gäste aller Generationen zu erreichen.

In Anlehnung an alte Zeiten in der Diskothek Knemühle investiert das junge Team des Vereins viel Zeit und Kreativität in Planung und Organisation, um einem breiten Publikum beste Unterhaltung zu bieten. Djane Benett ist zum fünften Mal mit dabei und vom Zeltparty-Event Meckeldance seit Langem in der Region bekannt. Sie soll als Garant für gute Stimmung stehen und wird musikalisch unter anderem für House, Dance und Elektro Musik zuständig sein. Mit an Bord ist auch wieder DJ Siggi. Gerade die etwas älteren Partybesucher kennen ihn schon lange, so die Organisatoren. Er hat einst in den Diskotheken Knemühle und Whiskey in Lengerich aufgelegt und ist seit ein paar Jahren der Partymacher im Ü30-Zelt bei Meckeldance. Bei der Zeltparty an der Knemühle will DJ Siggi sein Publikum beispielsweise mit Hits aus den Charts und Partymusik begeistern. Zu seinem Programm gehört laut Pressemitteilung mit Partybeginn um 21 Uhr auch ein „Schlager-Warm-up“. Damit wollen die Veranstalter eigenen Angaben zufolge allen Freunden dieser Musikrichtung die Gelegenheit bieten, ausgiebig zu tanzen. „Da Schlager mittlerweile auch bei den Jüngeren voll in Mode ist, steht einer Party von Anfang an nichts im Wege“, glauben sie an den Erfolg dieser Aktion.

Für das Gelingen der Veranstaltung sorgt zudem ein großes Team mit circa 50 freiwilligen Helfern.

Damit Gäste auch aus den umliegenden Städten und Gemeinden bequem an- und abreisen können, wird es einen Busshuttle mit drei festen Routen geben: Brochterbeck, Wechte, Lengerich Stadt, Ladbergen, Kattenvenne, Lienen, Hohne und weitere Örtlichkeiten werden angefahren.