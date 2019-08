Einen großen Anteil am überragenden Erfolg dieses Konzertes hatte der Solist des Abends, Jozef Lendvay , der schon öfter in der Gempt-Halle konzertiert hat. Er spielte auf seiner Stradivari den ersten Satz des bekannten und überaus anspruchsvollen „Violinkonzert D-Dur op. 35“ von Pjotr Iljitsch Tschaikowski . Von Itzak Perlman bis David Oistrach haben wohl alle großen Violinisten dieses Werk in ihrem Repertoire gehabt. Josef Lendvay stellte sich mit seiner sehr gefühlvollen Interpretation durchaus in die erste Reihe der gegenwärtig konzertierenden Violinisten. Für die Kadenz hatte er die vom Komponisten geschriebene Version gewählt, die nicht nur spieltechnisch mit allen nur möglichen Schwierigkeiten durchzogen ist, sondern auch von der musikalischen Gestaltung höchste Anforderungen stellt. Wo andere Violinisten „verzweifeln“, da spielte Jozef Lendvay mit einer Leichtigkeit und Spielfreude, die wohl jeden Zuhörer in seinen Bann zog. Dabei stellte er seine Virtuosität immer in den Dienst der Musik. Er konnte mit seinem kultivierten Spiel dem Gefühlsgehalt jenseits des reinen Notentextes ein inspirierendes Gewand verleihen.

Mit dem Dirigenten Martin Panteleev ist er seit über 20 Jahren befreundet, hat viele erfolgreiche Konzerte mit ihm bestritten. Da stimmte der Dialog zwischen Solist und Orchester in einer natürlich gewachsenen Art bis ins kleinste Detail, konnte sich die Stradivari von Jozef Lendvay über einem überaus facettenreichen Klang glanzvoll entfalten. Gerne hätte man auch die übrigen Sätze dieses Violinkonzertes gehört, aber das hätte dann schon eine ganze Konzerthälfte eingenommen.

Jozef Lendvay gilt nicht umsonst als einer der größten Vertreter der ungarischen Violintradition. Mit seiner Zugabe, dem „Praeludium“ für Violine Solo von Johann Sebastian Bach, zeigte er sich als überaus reifer Künstler. Selten hat man dieses Werk so inspirierend gehört wie an diesem Abend. Stilistisch passend bis in jede Phrasierung spielte er unglaublich transparent mit einem facettenreichen Klang. Aber auch die reich orchestralen Werke der „Russischen Nacht“ waren ein Genuss für das Publikum.

Die „Fantasie-Ouvertüre“ „Romeo und Julia“ erklang in all ihrer Dramatik. Dabei spannte des MLW Festival Philharmonie den Bogen vom langsamen Andante eines russischen Kirchenliedes bis zum tragischen Finale. Auch bei Tschaikowskis „Polonaise op. 24 Nr. 19“ aus der Oper „Eugen Onegin“ wusste das Orchester seine ganzen Qualitäten in einer lebendigen Interpretation einzubringen. Wenn dann noch von Modest Mussorgski die sinfonische Dichtung „Eine Nacht auf dem kahlen Berge“ erklang, fühlte man sich bei solch intensiver Spielweise gleichsam wie beim Tanz der Hexen in der Johannisnacht. Mit dem großen Harfensolo versöhnte dann der „Blumenwalzer“ von Tschaikowski die „himmlischen Mächte“.

Mit dem „Capriccio Italien op. 45 TH 47“ sorgte das Orchester für ein leichtes und beschwingtes Finale. Wenn dann noch als Zugabe „Trepak“ aus der „Nussknacker-Suite“ erklang, war das Vergnügen des Publikums einfach komplett. Wer diesen Abend erlebt hat, wird ihn so schnell nicht vergessen.