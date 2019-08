Magische Momente rund um die Hortensie

„Ich bin einfach überwältigt von dem tollen Zuspruch“, begeisterte sich Suanne Treutlein vom Kreis Steinfurt, in deren Händen die Gesamtorganisation lag. Für ein „kleines Parkleuchten“ sei das schon „gigantisch“ gewesen. Jedes Jahr im August wird dieses Veranstaltungsformat aufgelegt, mal als kleine, mal als große Ausgabe. Das besondere in Lengerich: Es war ein Leader-gefördertes Projekt, was den Besuchern freien Eintritt gewährte.

Den Reiz machten natürlich die Lichterspiele aus. Gut angenommen wurde aber auch das Rahmenprogramm, dass von Informationsmöglichkeiten, Unterhaltung und Mitmachaktionen geprägt war. Für jeden war etwas dabei. So stellten Landfrauen Kochbücher vor, der Lengericher Imkerverein, die ANTL und die Biologische Station des Kreises informierten, die Trachtengruppe des Heimatvereins flanierte durch den Innenhof, das Zirkustheater Stand-Art sorgte ebenso für Unterhaltung wie das Lengericher Musiker-Duo „Two for you“. Was nicht so recht ins Bild passte, war die Ausstattung mit Speisen und Getränken. Das reichte für den Besucheransturm überhaupt nicht aus, zumal es im Innenhof der LWL-Klinik keinen Getränkestand gab.

Ein besonderes Augenmerk legte die Regie auf die Hortensie. Die stammt ursprünglich aus Japan und ist ein Chamäleon unter den Pflanzen. Das erfuhren die Besucher am Eingang des HortensiaGarden, wo sie in deutscher und japanischer Sprache begrüßt wurden. Davon war insbesondere eine japanische Jugendgruppe begeistert, die derzeit im Kreis Steinfurt weilt.

Das Farbenspiel der Hortensie wurde durch die Beleuchtung noch einmal besonders zur Geltung gebracht. Die wechselnden Lichtspiele, der Trommelrhythmus und die Wasserspiele am Wegesrand sorgten für zusätzliche Atmosphäre und versetzten in das Land der aufgehenden Sonne. So war es nicht verwunderlich, dass die Fotoapparate und Handys gezückt wurden, um die magischen Momente einzufangen. „Einfach phänomenal. Wir sollten überlegen, so eine Lichtinszenierung im Hortensiengarten öfter zu machen“, bemerkte Max Mews, Schatzmeisters der „Offensive“, die den HortensiaGarden seinerzeit auf den Weg gebracht und jetzt das Parkleuchten unterstützt hat.

Ähnliche Gedanken hegte auch Bürgermeister Möhrke bei einem anderen Highlight der Inszenierung. Auf dem Weg zwischen Innenhof und Hortensiengarten befindet sich eine Kastanie, die dem Verfall überlassen ist. Uwe Kiwitt setzte den absterbenden Baum gekonnt in Szene. Eine mystische Szenerie, bei der die Besucher lange innehielten. „Das würden sicherlich im Winter bei Eis und Schnee toll aussehen, wenn das mit Licht untermalt würde“, so der Bürgermeister.

Das Leader-Parkleuchten wurde durchweg positiv aufgenommen. Die Besucher kamen aus dem weiten Umfeld. Schon früh waren an beiden Tagen die Parkplätze nahe der LWL-Klinik restlos belegt. Viele Besucher machten sich auch mit dem Fahrrad auf den Weg, um dem Lichterspektakel beizuwohnen.

Organisationschefin Susanne Treutlein: „Es ist nichts passiert. Alles hat gepasst, die Technik hat funktioniert und alles war friedlich. Ein wirklich schönes Event“. Sie blickte auch in die Zukunft: „Das nächste Parkleuchten findet vom 21. bis 23. August 2020 im Stadtpark in Rheine statt.“

Das kleine Parkleuchten in Lengerich wurde ermöglicht durch die Leader-Region Tecklenburger Land, die Offensive Lengerich, den Kreis Steinfurt und den Verein „Das Münsterland – Die Gärten und Parks“.