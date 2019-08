Smileys für die schönsten Werke

Als Leitmotiv und Aufgabe für die 13 eingeladenen Künstler wurden Worte aus dem Psalm 85 gewählt. Das Thema „Dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen“ fand sich in unterschiedlichen Interpretationen und Kunstgattungen wieder. Künstler aus der Region, aber auch aus Unna, Dortmund oder Aachen hatten Beiträge aus Malerei, Grafik, Skulptur, Druck und Fotografie eingereicht. Sie alle seien ein Gewinn für das Netzwerk-Projekt „A1- Frieden erfahren“, sagte der Landrat.

In seiner Predigt ging An­dré Ost auf die enge Verbundenheit von Gerechtigkeit und Frieden ein. Diese seien fundamentale Begriffe in der Bibel. Doch was ist Gerechtigkeit? Und ist Friede nur die Abwesenheit von Krieg? Um diese zentralen Fragen des Glaubens und der menschlichen Erfahrung rankten sich die Ausführungen von André Ost. Die Kunstwerke eröffneten den Zugang zur Friedenssehnsucht der Bibel, so seine persönliche Sicht. Die etwa 40 Besucher hatten Gelegenheit, mit „Smileys“ den Preisträger des Wettbewerbs zu bestimmen. „Die Künstler haben sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt“, stellte Dr. Heike Plaß, Leiterin der Erwachsenenbildung im Kirchenkreis, fest. Sie überreichte das Preisgeld von 1111,11 Euro an Birgitta Jacoby aus Aachen für das Gemälde „Die Kraft der Freundlichkeit“. Als Malgrund diente Zeitungspapier, dessen Aussagen und Fotos Jacoby zu einem Kunstwerk von hoher Aussagekraft verdichtete.

Eine Besonderheit war es, dass sieben Werke in der vorigen Woche direkt in der Kirche entstanden. Dirk Heckmann hatte für seine Skulptur „Justitia“ eigens ein Holzgerüst mitgebracht und es vor Ort mit speziellem Leichtbaumörtel zu einer ausdrucksvollen Figur geformt. Wolfgang Jankowsky vereint in seinem Bild eine Friedenstaube, darunter die Waagschalen der Justitia auf verwischten Kopien alter Friedensverträge und drei Kreuze für die Begriffe Glaube, Hoffnung, Liebe. „Diese sind die Grundlagen, um zu Gerechtigkeit zu gelangen“, betonte der Hagener.

Durch die Liturgie des Gottesdienstes führte Gemeindepfarrer Harald Klöpper. Pfarrer Dr. Norbert Ammermann, Kulturbeauftragter des Kirchenkreises Tecklenburg, moderierte den weiteren Ablauf und lud dazu ein, sich mit den Künstlern über ihre Arbeiten auszutauschen. Die musikalische Gestaltung übernahm an Orgel und Piano Kirchenmusikerin Ilse Saatkamp. Die Ausstellung ist bis zum 29. September in der evangelischen Kirche Lengerich-Hohne, Händelstraße, zu sehen.