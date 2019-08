Schnelle Hilfe braucht nicht jeder

Zunächst erzählt die stellvertretende Leiterin von einem jungen Mann, der nachts um Zwei in die Notaufnahme der Helios-Klinik gekommen sei. Ihm habe man mit simplen Nasentropfen schnell helfen können. Dann kommt die erfahrene Krankenpflegerin noch auf eine ebenfalls junge Frau zu sprechen, die früh morgens gegen Vier im Krankenhaus auftauchte. Der Grund: Sie fühlte sich unruhig. Wie sich herausstellte, hatte sie Energy Drinks getrunken – und davon wohl etwas zu viel.

Wie jüngst Bundesgesundheitsminister Jens Spahn feststellte, sind die Notfallambulanzen in Deutschland oft überlastet. Nicht zuletzt, weil unter den Patienten auch solche seien, „denen woanders besser geholfen werden könnte“, wie es aus dem Ministerium heißt. Die Helios-Klinik ist da keine Ausnahme. Das machen die Schilderungen der Verantwortlichen deutlich. Sie hoffen, dass CDU-Politiker Spahn seinen Ankündigungen Taten folgen lässt.

Bis zu 13 Ärzte und Pflegekräfte sind im Lengericher Krankenhaus in der Notfallaufnahme tätig. Die Tagschicht (bis 16 Uhr) wird immer von zwei Ärzten und zwei Pflegekräften besetzt. In der Nachtschicht sind es ein Arzt und eine Pflegekraft. Je nach der aktuellen Situation können sie Unterstützung aus anderen Abteilungen hinzuziehen. Pro Tag kommen im Schnitt circa 35 bis 40 Menschen in die Notfallaufnahme. Darunter sind, wie beschrieben, jene in einem Raster als „nicht dringend“ eingeordneten Fälle, die auch in jeder Hausarztpraxis gut versorgt werden könnten. Aber es gibt eben auch solche, die als „sehr dringend“ oder „sofort“ in dem als Triage bezeichneten Kategorisierungssystem auftauchen. Das sind beispielsweise Patienten mit unstillbaren, großen Blutungen oder solche, die in akuter Lebensgefahr schweben.

Vor fünf Jahren wurde die Notfallaufnahme an der Helios-Klinik modernisiert und neu strukturiert. Dr. Markus Ahrens , Co-Chefarzt der Chirurgie, ist hörbar stolz auf das, was seitdem zur Verfügung steht. Ganz wichtig, betont er, seien die sehr kurzen Wege. Ein Beispiel: Von der Einfahrt, an der die Rettungswagen vorfahren, bis zum OP-Saal sind es gerade einmal 30 Meter.

Die Mehrzahl der Menschen, mit denen es das Notfallaufnahme-Team zu tun bekommt, werden in der Triage indes als „normal“ beziehungsweise „dringend“ kategorisiert. Das heißt, ihr gesundheitliches Problem ist erst jüngst aufgetreten, sie haben Schmerzen oder sogar starke Schmerzen und möglicherweise auch noch ein unstillbare Blutung. Damit, das betonen Ahrens und Kockmann, gehören sie definitiv in die Notfallaufnahme, Auf viele warte im Anschluss auch noch ein stationärer Aufenthalt. „Klassiker“ sind Brüche und Wunden, die beispielsweise von einem Unfall herrühren, und internistische Notfälle wie Herzinfarkt, Atemnot und Schlaganfälle.

Die Zahl derer, die eigentlich nicht in die Notfallaufnahme gehören, wird in Lengerich auf rund zehn Prozent geschätzt, Tendenz zunehmend. Diese Patienten müssen sich, wenn der Andrang groß ist, auf längere Wartezeiten einrichten. Aber am Ende schauen sich die Ärzte auch jeden dieser Fälle an. Warum Menschen auf die Idee kommen, beispielsweise wegen einer Erkältung in die Notfallaufnahme zu kommen, erklärt Markus Ahrens vor allem mit einer gestiegenen Erwartungshaltung in Teilen der Bevölkerung. So komme es schon mal vor, dass bei Kopfschmerzen aufwendige Untersuchungen (MRT, CT) eingefordert würden.

An der Helios-Klinik wünscht man sich, dass die Politik die Weichen für eine bessere personelle Ausstattung der Notfallambulanzen schafft und das gesamte System neu strukturiert wird. Co-Chefarzt Ahrens ist überzeugt, dass die neutrale Notrufnummer 116 117 bei Weitem nicht über den nötigen Bekanntheitsgrad verfügt. Auch das oftmals lange Warten auf Termine bei Fachärzten benennt er als Grund für die große Zahl an Fällen in den Notfallaufnahmen. Er glaubt, dass die ausgetretenen Pfade verlassen werden müssen, um nachhaltige Verbesserungen zu bewirken.

Brigitte Kockmann sagt, dass sie ihren Beruf auch nach 30 Jahren sehr gerne ausübe, auch wenn die Rahmenbedingungen nicht einfach und der Stress manchmal groß sei. Den Glauben, dass sich endlich etwas zum Positiven verändert, hat sie nicht aufgegeben. Vielleicht werden ihre Hoffnungen bald durch Entscheidungen in Berlin erfüllt.