Im-Hook-Anwohner könnten profitieren

Nachdem in Nordrhein-Westfalen seit rund einem Jahr über Straßenausbaubeiträge diskutiert und gestritten wird, scheint in Düsseldorf nun Bewegung in die Sache zu kommen. Die Koalitionspartner vereinbarten vor ein paar Wochen, zunächst drei Jahre lang jährlich 65 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen, um betroffene Anlieger zu entlasten. Kommunen sollen die Förderung für alle beitragspflichtigen Maßnahmen beantragen können, die nach dem 1. Januar 2018 begonnen worden sind.

Das würde in Lengerich auf das Bauvorhaben Im Hook zutreffen. Anke Brüning , Fachdienstleiterin Bauen, Planen und Umwelt in der Stadtverwaltung, weiß um die Entwicklungen in der Landeshauptstadt. Doch da noch nichts endgültig entschieden ist, hält sie sich ein wenig bedeckt. „Wir wissen nicht, wo die Reise hingeht“, lautet ihre Einschätzung. Momentan sei die Verwaltung noch verpflichtet, Straßenbaubeiträge nach den bisherigen Vorgaben zu erheben. Klar sei jedoch, so Brüning, dass die Bürger entlastet würden, sollte die Landesregierung Mittel bereitstellen. Das gelte selbstverständlich auch für das laufende Bauvorhaben Im Hook.

Und die Fachdienstleiterin betont weiter, dass sie es begrüßen würde, wenn möglichst schnell eine endgültige Entscheidung fällt. Denn das würde auch die Arbeit für die Verwaltung erheblich erleichtern.

Kritisch sieht derweil der hiesige Landtagsabgeordnete Frank Sundermann ( SPD ) die Entwicklung. „Das Vorhaben von Schwarz-Gelb löst überhaupt keine Probleme. Es bleibt bei einem ungerechten System, das durch noch mehr Bürokratie weiter verkompliziert wird“, kommentiert er in einer aktuellen Stellungnahme die Pläne der beiden Koalitionspartner. Die SPD verlangt demnach weiter, die Beiträge komplett abzuschaffen und die Kommunen aus dem Landeshaushalt zu entschädigen. Stattdessen würden nun durch den Gesetzentwurf der Landesregierung auf die Kommunen mehr Aufwand und mehr Kosten zukommen, so Sundermann, der zudem bemängelt, dass die geplante Entlastung für viele der 396 Kommunen kaum spürbar sein werde. „Der landesweite Protest wird weitergehen, das wird ein heißer Herbst für die Landesregierung“, kündigt der Landtagsabgeordnete an.

Laut CDU-Landtagsfraktion soll es eine neue Staffelung geben, die unter anderem vorsieht, die Beiträge bei Anliegerstraßen von 50 bis 80 Prozent auf 40 Prozent zu senken und bei Haupterschließungsstraßen nicht mehr 30 bis 60 Prozent zu erheben, sondern fix 30 Prozent.

In Lengerich war wegen des Widerstandes von Anliegern die für dieses Jahr vorgesehene Sanierung der Rahestraße verschoben worden. Das Projekt soll stattdessen erst im kommenden Jahr realisiert werden. Zahlreiche der Betroffenen hatten mit ihren Unterschriften auch eine Volksinitiative des Bundes der Steuerzahler unterstützt, der sich wie die SPD für die Abschaffung der Beiträge stark gemacht hat, Allerdings wertete der BdST-Vorsitzende Rik Steinheuer das Unterfangen der CDU-FDP-Koalition anders als die Sozialdemokraten nun als „richtige Weichenstellung“. Unter anderem begrüßt er die Pläne, Bürgern einen Anspruch auf Ratenzahlungen zu einem Zinssatz zu ermöglichen, der sich am Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank orientieren soll.

Im Fall der Rahestraße sollen für die Anlieger Beiträge zwischen 2000 und 22 000 Euro im Raum gestanden haben.