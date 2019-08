Von bäuerlich zu hochherrschaftlich

In der jüngsten Geschichte von Haus Vortlage hat es nur wenige Termine gegeben, an denen das alte Rittergut für Besucher geöffnet war. Ein Anlass war ein Jubiläum, das 2018 gefeiert wurde. In dem Jahr jährte sich die erste urkundliche Erwähnung der Vortlage zum 777. Mal. Ein weiterer Termin liegt 25 Jahre zurück. Damals stand das Anwesen auf der Liste der Orte, die sich am traditionellen „ Tag des offenen Denkmals “ beteiligten. Die Aktion, koordiniert von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, ist nun erneut Anlass für die Eigentümerin, interessierten Besuchern einen Blick hinter die alten Gemäuer zu gewähren. Anders als vor einem Vierteljahrhundert, als mehr als 400 interessierte Menschen das Angebot wahrnahmen, ist die Teilnehmerzahl diesmal auf 40 begrenzt. Und die Chance, einen der begehrten Plätze zu ergattern, ist gering, denn 36 sind bereits vergeben, wie Anne Gildehaus von der Tourist-Information berichtet.

Wer zu den Glücklichen gehört und am Sonntag, 8. September, mit der Eigentümerin Professorin Dr. Line Kossolapow und Dieter Rogge vom Heimatverein Lengerich durch das barocke Eisentor schreitet, der betritt einen ganz eigenen Kosmos. Das Areal liegt nur wenige hundert Meter entfernt von der Kreuzung Südring/Ladberger Straße. Von den Tausenden Autos und Lkw, die täglich vorbeibrausen, ist aber nichts zu hören und nichts zu sehen in dem großen, parkähnlichen Garten mit seinen Hängebirken, Rhododendren, Hortensien und dem großen Mammutbaum. Ein verwunschener Ort, an dem die Zeit still zu stehen scheint. Oder, wie es Kossolapow formuliert, „ein fantastisches Fleckchen Erde“.

Eines, das von Hans Rickmers Anfang des 20. Jahrhundert geschaffen wurde. Der Spross einer reichen Bremerhavener Reederfamilie stockte das ursprünglich schlichte Haus auf, ließ einen großen Wintergarten errichten und überzog den gesamten Komplex mit einem Mansardendach. „Das Gebäude hat damals einen vollkommen neuen Charakter bekommen. Aus einem landwirtschaftlichen Gut wurde ein hochherrschaftliches Anwesen“, berichtet der Lengericher Stadtarchivar Wolfgang Berghoff , der sich ausführlich mit der Geschichte von Haus Vortlage auseinandergesetzt hat. Die Lebensart seiner Bewohner in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, die beschreibt Berghoff als weltmännisch.

Rickmers, der verheiratet war mit Anne Erpenbeck, die von dem gleichnamigen Gut stammte, ersetzte die Öllampen durch elektrisches Licht, richtete Badezimmer ein und baute eine Wassermühle. Den neuen Komfort konnte Rickmers allerdings nur wenige Jahre genießen. Als seine Frau sich von ihm scheiden ließ, musste er ausziehen: Sie hatte Haus Vortlage als sogenannte Morgengabe nach der Hochzeit als Geschenk von ihrem Ehemann erhalten. So sei es damals üblich gewesen in bestimmten Kreisen, sagt Berghoff. Ihm zufolge lebte Anne Erpenbeck bis zu ihrem Tod im Jahr 1948 in dem Haus.

Das Jahr 1978, als Kossolapow und die inzwischen verstorbene Professorin Dr. Anneliese Mannzmann das Anwesen von einer Tochter Anne Erpenbecks käuflich erwarben, markierte den Beginn einer weiteren, neuen Ära. Die beiden Wissenschaftlerinnen formten es zu einem Zentrum für Kunst und Kreativität, wie Kossolapow erläutert. So beherbergt es unter anderem das Deutsche Institut für soziale Kreativität. Das unter Denkmal- und Naturschutz stehende ehemalige Rittergut ist außerdem Begegnungsort, Museum und Arbeitsstätte. Der Titel des diesjährigen Tages des offenen Denkmals „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“, darin sind sich Kossolapow, Berghoff und Rogge einig, eignet sich hervorragend als Titel für die wechselvolle Geschichte von Haus Vortlage. Hier, findet die Eigentümerin, „ist Geschichte noch erlebbar“.

Die Führungen am Sonntag, 8. September, durch den ältesten Teil des Hauses, dort, wo sich noch heute eine Koch- und Feuerstelle aus dem 18. Jahrhundert befindet, sowie durch den Park, beginnen um 14 Uhr. Treffpunkt ist auf dem Parkplatz am Aldi.