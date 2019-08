Der Taxi-Bus T40 soll ab dem 28. August dafür sorgen, dass Patienten, Bewohner und Mitarbeiter der drei Lengericher LWL-Einrichtungen zukünftig eine schnellere und an die Arbeitszeiten angepasste Anbindung an den etwa 3,5 Kilometer entfernten Bahnhof haben. Zwei neue Haltestellen – eine im Park der LWL-Klinik, die andere zwischen Pflegezentrum und Wohnverbund am Osterkamps Kamp 1 und 3 – sind dafür eingerichtet worden.

Der Taxi-Bus T40 existiert im Netz des Regionalverkehr Münsterland (RVM) schon länger, doch bisher ohne direkte Anbindung an die LWL-Klinik. Im vergangenen Dezember hatte der Arbeitskreis Umweltschutz in der LWL-Klinik einen entsprechenden Vorschlag gemacht, der jetzt umgesetzt wird. Denn „mit der Nutzung des Taxi-Busses erreichen wir eine Verringerung von Luft- und Lärmemissionen durch die Verbesserung der ÖPNV-Anbindung und den damit verbundenen Rückgang des Individualverkehrs,“ so die Umweltmanagementbeauftragte Anika Thyes.

Taxi-Busse sollen für Mobilität zu Zeiten oder auf Strecken mit geringerer Nachfrage sorgen. Sie fahren wie normale Busse pünktlich nach Fahrplan von Haltestelle zu Haltestelle. Aber nur dann, wenn auch jemand mitfahren möchte. Darum ist die Anmeldung eines Fahrtwunsches notwendig.

Damit das Fahrzeug pünktlich an der Haltestelle ist, braucht die RVM laut Pressemitteilung eine Bestellung mindestens 30 Minuten vor der Abfahrt. Bei manchen Fahrten, zum Beispiel sehr früh am Morgen, ist eine längere Vorlaufzeit nötig. Eine Fahrt kostet so viel wie der normale Busfahrpreis.