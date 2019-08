Der Lienener war stadtauswärts unterwegs, als er mit einem entgegenkommenden BMW zusammenstieß. Dessen Fahrer – ein 27-jähriger Mann aus Ladbergen – wollte nach links in die Straße An den Burwiesen abbiegen und nahm dem Motorradfahrer dabei die Vorfahrt. Das berichteten mehrere Polizeibeamte vor Ort.

Der schwer verletzte Lienener wurde zunächst vor Ort notärztlich versorgt. Ein Rettungshubschrauber landete in der Nähe. Die Ringeler Straße wurde für den Verkehr gesperrt. Zur Höhe des Sachschadens machte die Polizei keine Angaben.

"Sie sollten sich schämen"

Für große Verärgerung bei den Beamten sorgten die zahlreichen Schaulustigen, die zum Unfallort geeilt waren. Einige zogen ihre Handys aus der Tasche und hielten auf den Verletzten, während dieser notärztlich versorgt wurde. Zwei Männer versuchten, ihn mit einer großen Decke abzuschirmen. Ein Polizist sprach die Gaffer direkt an, wollte wissen, was sie mit dem Unfall zu tun hätten. Selbst davon ließen sich einige nicht beeindrucken. Bis dem Polizisten schließlich der Kragen platzte: „Es ist eine Schande, was Sie hier machen. Sie sollten sich schämen“, rief der Beamte ihnen zu.