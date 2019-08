Der „Arbeitskreis Akteure“ der Integrationsinitiative Lengerich lädt in diesem Jahr zu vier Veranstaltungen im Rahmen der Interkulturellen Woche ein.

Beginn ist am Dienstag, 24. September, um 15.30 Uhr mit einer Führung in der jüdischen Gemeinde in Münster. Die Besucher erhalten eine Einführung in deren Geschichte, in die Architektur der Synagoge sowie in den Ablauf eines Shabbat-Gottesdienstes, heißt es in einer Pressemitteilung. Die jüdischen Bräuche, Traditionen und Religionspraxis des jüdischen Glaubens sollen ebenfalls vorgestellt und näher erklärt werden. Männliche Besucher benötigen eine Kopfbedeckung.

Geplant ist, mit der Westfalenbahn zu fahren. Abfahrt soll um 14.33 Uhr ab Bahnhof Lengerich sein. Die Kosten für eine Gruppenkarte liegen bei circa fünf Euro. Es wird um eine Anmeldung gebeten.

Am Mittwoch, 25. September, haben Interessierte Gelegenheit zu einem Besuch im Garten der Weltreligionen am Gymnasium in der Wüste in Osnabrück. Dort sind unter anderen ein islamisch-maurischer Garten, ein asiatischer Garten der Erleuchtung und ein jüdisch-christlicher Paradiesgarten zu sehen. In Fahrgemeinschaften soll um 15 Uhr an der Stadtverwaltung Lengerich gestartet werden. Auch für diese Unternehmung wird um eine Anmeldung gebeten.

Am Donnerstag, 26. September, tritt das Cactus-Junges-Theater aus Münster auf der Studiobühne des Hannah-Arendt-Gymnasiums auf. Beginn der Vorstellung ist um 19 Uhr. Die Stand-Upper sind Jugendliche und junge Erwachsene aus aller Welt, die „ihre“ Geschichten erzählen. Interkulturell, gegen Klischees und Rassismus, frech von der Leber weg und scharfzüngig, kündigen die Organisatoren an. Einlass ist ab 18.30 Uhr, der Eintritt kostet zwei Euro.

Im Gemeindezentrum St. Margareta wird am Freitag, 27. September, ab 19 Uhr „Newcomers“ gezeigt. Dabei handelt es sich um einen Dokumentarfilm, in dem geflüchtete Menschen ihre Geschichte erzählen. Junge und Alte, Menschen unterschiedlichen Glaubens, unterschiedlichen Geschlechts und sexueller Orientierung; Menschen mit und ohne Behinderung. In Kooperation mit dem Verein Exil Osnabrück findet im Anschluss ein Gespräch mit dem Regisseur Ma’an Mouslli statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr, der Eintritt kostet zwei Euro.