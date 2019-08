Ganz dem Schreiben verschrieben

Frank Zawierucha , der gebürtige Lengericher, der einen hoch dotierten Führungsposten aufgab, um zu schreiben, hat sein zweites Werk vorgelegt. Klar, dass der 55-Jährige darin erneut Wallach Consuelo vorkommen lässt. Und auch seine beiden Hunde Sky und Sarah hat er in die Kriminalgeschichte eingebaut – allerdings unter anderen Namen.

In „Alles ist meins“ dreht sich alles um die junge Frau Lisa Friedrich. Auf sie wird nicht nur ein Mordanschlag verübt. Sie muss sich auch ums Erbe streiten. Zu allem Überfluss verschwindet eines Tages noch Consuelo, und ihr Freund verkündet ihr in einem Brief, dass er sich von ihr trennt. Diese Szene hat Frank Zawierucha auf einen Schauplatz in Tecklenburg verlegt: Als Kulisse dient der Parkplatz Münsterlandblick. „Vor ihr ausgebreitet liegt das Münsterland mit seinen Wiesen, Feldern, Hecken, kleinen Wäldchen und Bauernhöfen“, heißt es an der Stelle, als Lisa, von Herzschmerz geplagt, in eine „unermessliche, befreiende Weite“ blickt.

„Mein Anspruch ist, dass Handlung und Kulisse so realistisch wie möglich sind“, betont Frank Zawierucha, der heute in München lebt. Hierfür würde er aufwendig recherchieren. Auch ließe er immer wieder Nachrichten, die er in der Zeitung liest, in seine Arbeit einfließen. So wie die Meldung, in der die Polizei von Überfällen auf Pizza-Boten berichtet. Im Buch lässt er Kommissarin Laura Brennecke hierzu undercover ermitteln. „Im Grunde genommen setzt sich mein Buch aus verschiedenen Geschichten zusammen, die ich irgendwo mal gelesen habe“, bilanziert der 55-Jährige.

Um Zeit für seine Leidenschaft, dem Schreiben zu haben, hatte er schon vor Jahren seinen Job als Vertriebsleiter an den Nagel gehängt. Ein Schritt, den er nicht bereut hat, wie er betont. Auch wenn er seinen Lebensstandard deutlich herunterschrauben musste. „Früher bin ich zum Beispiel viel auswärts essen gewesen. Das sitzt jetzt natürlich nicht mehr drin.“ Schlimmer, als weniger zu verdienen, sei es aber nicht schreiben zu können. Und: „Jetzt weiß ich, warum ich jeden Tag aufstehe.“

Sein erstes Buch, das vor vier Jahren erschien, habe sich rund 1000-mal verkauft, berichtet Frank Zawierucha. Hinzu kamen zwischen 3000 und 4000 E-Books – so genau weiß er das nicht – und 5000 Hörbücher. Weil die Einnahmen natürlich nicht reichen, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, hat sich der Schriftsteller einen Job bei einem Bildungsinstitut gesucht. Auf beruflicher Basis vermittelt er seither „schwierige“ Jugendliche in Arbeit. Allein aufs Geldverdienen kam es ihm aber auch dabei nicht an. „Ich habe gemerkt, dass ich den Kontakt zu Menschen brauche“, sagt er. Quasi als Ausgleich zu der doch sehr einsamen Schreibarbeit. Hierfür sind frühmorgens und abends jeweils rund zwei Stunden fest eingeplant in seinem Tagesablauf. Im Schnitt füllt er dabei rund eine Seite.

Zawierucha-Fans sei bereits verraten: Ein drittes Buch ist in Arbeit. Auch darin galoppiert Consuelo wieder durch die Szenerie.