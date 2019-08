Was ist da bloß los? Diese Frage ist in Lengerich immer wieder zu hören, wenn die Rede auf die Baustelle auf der Münsterstraße nahe der Einmündung Jahnstraße kommt. Ende März wurde sie eingerichtet. Seitdem laufen die Arbeiten. Doch die Fertigstellung verzögert sich. Die Stadtverwaltung verweist bei dem Thema an Windmöller & Hölscher. Das Unternehmen nimmt auf Anfrage der WN Stellung.

„Mit den umfänglichen Neubaumaßnahmen im Werk 1 investiert Windmöller & Hölscher auch in eine neue Schmutz- und Regenwasserentwässung auf dem Betriebsgelände“, heißt es zu den Hintergründen der Maßnahme. Mit den Behörden und dem Abwasserbetrieb der Stadt sei abgestimmt, dass das Regenwasser künftig in einen neuen Regenwasserkanal in der Münsterstraße abgeführt wird. Dadurch werde der gesetzlich vorgeschriebene Überflutungsschutz für das Firmengelände sichergestellt.

Während der Umsetzung der Baumaßnahme seien indes verschiedene Probleme aufgetaucht, die die zeitliche Verzögerung verursacht hätten. „Da eine vollständige Dokumentation der Bestandsleitungen nicht vorliegt, werden aktuell wiederkehrend Leitungen angetroffen, deren Lage nicht bekannt war. Hier werden unter anderem aufwendige Umlegungen von Telefonleitungen und anderen Versorgungsmedien oder Rückbaumaßnahmen durch die Eigentümer der Leitungen vorgenommen.“

Aktuell, heißt es abschließend, gingen die Verantwortlichen bei W&H davon aus, das die Baumaßnahme in der Münsterstraße im Oktober abgeschlossen werden kann.