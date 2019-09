Joseph Myers gehört zu den umtriebigsten Musikern in der Singer-Songwriter-Szene. Aktuell spielt er jährlich um die 100 Konzerte auf großen und kleinen Bühnen, teilte sich den Konzertsaal schon mit Künstlern wie Alan Coen , Wallis Bird oder Konstantin Wecker und kann unter anderem dank seines Auftritts in der TV-Sendung „TV Noir“ auf eine stetig wachsende Fangemeinde blicken. Am Freitag, 6. September, ist er ab 20 Uhr zu Gast bei „Band im Bistro“, der Livemusik-Reihe von Volkshochschule und Bürgerstiftung Gempt.

Mit seinem neuen Album „Against the Sea“ taucht Singer-Songwriter Joseph Myers laut Ankündigung tief hinein in seinen Ozean aus Erlebtem und Emotionen, denen er sich jetzt stellt. Die Songs gewähren intime Einblicke in seine Gemütswelt. Trotz aller inneren Konflikte umgibt diesen Ozean eine positive Grundstimmung. Schwere Melancholie findet ihre ausgleichenden Spiegelbilder in fröhlich federleichten Erinnerungen.

„Against The Sea“ schwebt mit seinen elf Stücken auf herzerwärmenden Melodien dahin. Mit ihren detailverliebt gewebten Klangteppichen aus Gitarre, Piano und Streichern zaubern sie dem Hörer mal eine Träne in die Augenwinkel und doch gleich wieder ein breites Lächeln ins Gesicht. Es ist die rührende Hommage eines Enkelsohns an seine Großeltern, flankiert von vielen anderen persönlichen Momenten aus dem Alltag, wie das Leben sie schreibt.

Der Eintritt kostet fünf Euro. Einlass ist ab 19 Uhr.