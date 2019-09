Bahnreisende, die in Lengerich oder Kattenvenne in den Zug steigen wollen, müssen sich ab Mitte Oktober für zwei Monate zeitweise darauf einstellen, dass sie auf den Bus umsteigen müssen. Wegen Bauarbeiten, die in Zusammenhang mit dem neuen Elektronischen Stellwerk in Osnabrück stehen, kommt es bis zum 14. Dezember zwischen der Stadt in Niedersachsen und Münster zu Streckensperrungen, heißt es seitens der Deutschen Bahn. Betroffen ist davon der Nah- und Fernverkehr.

Die Eurobahn kündigt wegen der Arbeiten „umfangreiche Fahrplanänderungen“ bei der RB 66 an. Demnach entfallen vom 14. bis 28. Oktober die Züge zwischen Lengerich und Osnabrück, vom 28. Oktober bis 4. November zwischen Münster und Lengerich und vom 4. November bis 14. Dezember zwischen Kattenvenne und Osnabrück. Während dieser Zeiten soll ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden. Die Eurobahn will die entsprechenden Fahrpläne in Kürze öffentlich machen.

DB-Fernverkehrs-Züge werden nördlich von Münster über Rheine (ohne Halt) umgeleitet. Die Fahrzeit wird sich dadurch um bis zu 60 Minuten verlängern. Die ICE/IC-Linien L 30 (Hamburg-Bremen-Münster-Düsseldorf-Mainz-Süddeutschland) und der L 31 (Hamburg-Bremen-Münster-Düsseldorf-Frankfurt-Nürnberg/Passau) fahren an den Bahnhöfen nördlich von Münster 60 Minuten früher ab oder kommen 60 Minuten später an. Die sogenannten Sprinterzüge zwischen Köln und Hamburg entfallen.

Wie ein Bahnsprecher auf Anfrage der Westfälischen Nachrichten mitteilt, geht es bei den Arbeiten um das Aufstellen neuer Signale und die Verlegung neuer Kabel. Dafür würden 80 000 Euro bereitgestellt. Der Bau des Stellwerks hat bereits im Mai 2016 begonnen und ist inzwischen abgeschlossen. Bahn und Bund investieren in die Anlage, die 16 alte Stellwerke ersetzt, nach eigenen Angaben 175 Millionen Euro. Gesteuert werden vom Leitstand aus 63 Kilometer auf der Strecke Münster-Bremen zwischen Natrup-Hagen im Süden und Lembruch im Norden sowie ein 35-Kilometer-Teilstück auf der Ost-Westverbindung zwischen Hannover und Rheine.

„Für das neue Stellwerk werden die alten Signalanlagen und Weichenantriebe gegen moderne und innovative Technik ausgetauscht“, so die Deutsche Bahn. Insgesamt geht es 800 Signalanlagen und 300 Weichenantriebe. Teilweise werden Signalmaste in schlecht zugängigem Gelände mit Hilfe von Hubschraubern montiert. Die Inbetriebnahme des neuen Stellwerks erfolgt in sechs Schritten. Der Abschluss aller Arbeiten ist für den Sommer 2021 geplant.