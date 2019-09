Die Auswahl an Ausbildungsberufen in Deutschland ist groß. Für Jugendliche und junge Erwachsene ist es bei diesem Angebot nicht leicht, den Überblick zu behalten und den passenden Beruf für die zukünftige Karriere zu finden. Hilfestellung soll es aus erster Hand auf der Berufswahlmesse geben, die von der Stadt Lengerich und der Regionalagentur Münsterland der Agentur für Arbeit am Mittwoch und Donnerstag, 11./12. September, in der Gempt-Halle organisiert wird.

Die Messe ist am Mittwoch von 16 bis 19 Uhr und am Donnerstag, dann werden vor allem Schulen erwartet, von 8.30 bis 13.30 Uhr geöffnet. Laut Pressemitteilung der Veranstalter präsentieren zahlreiche Aussteller die eigenen Ausbildungsmöglichkeiten in Berufen von A wie Anlagenmechaniker bis Z wie Zahnmedizinische Fachangestellte. Für alle Besucher eine Gelegenheit, sich über verschiedene Berufe zu informieren. An vielen Ausstellungsständen stehen Auszubildende der Betriebe Rede und Antwort, berichten aus ihrem Arbeitsalltag und vermitteln den jugendlichen Besuchern so erste Eindrücke.

Damit bietet die Veranstaltung nach Ansicht der Verantwortlichen eine gute Gelegenheit, die eigene Berufswahl voranzutreiben. Das direkte Gespräch mit Personen, die aktuell in dem Beruf arbeiten, für den man sich interessiert, gebe wertvolle Informationen für die eigene Entscheidung, die über die üblichen gedruckten Infomaterialien hinausgehen, heißt es seitens der Agentur für Arbeit. „Das bieten in dieser Form nur Berufswahlmessen an, was einen Besuch besonders lohnenswert macht.“

Diesmal gibt es auf der Berufswahlmesse für die Besucher ein deutlich größeres Angebot als in den vergangenen Jahren. Aufgrund der hohen Nachfrage seitens der Aussteller wird auf dem Platz vor der Gempt-Halle erstmals ein Zelt aufgebaut, das auf 300 Quadratmetern weiteren Platz bietet. Insgesamt präsentieren sich damit über 70 Arbeitgeber mit über 200 verschiedenen Ausbildungsberufen.

Der Eintritt zur Berufswahlmesse ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.