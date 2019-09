Lengerich -

In den vergangenen Jahren war der Herbstmarkt des Tierheims Tecklenburger Land eine Veranstaltung, die viele Besucher anlockte. Ob es diesmal auch so sein, wird, zeigt sich am Sonntag, 15. September. Von 11 bis 18 Uhr ist dann auf dem Areal am Setteler Damm tierisch was los.