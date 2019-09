Zum vierten Mal findet am Samstag, 14. September, das „Heimat shoppen“ in Lengerich statt. Die Werbegemeinschaft (WGL) tut sich dafür erneut mit örtlichen Kaufleuten und der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen zusammen. Besucher erwarten, vorwiegend in der Innenstadt, zahlreiche kleinere und größere Aktionen. Mit der überregionalen Kampagne sollen die Zentren und der Einzelhandel gestärkt werden.

Wie im Vorjahr wird es wieder Stadtführungen mit prominenten Männern an der Spitze geben. Um 10 Uhr lädt Altbürgermeister Friedrich Prigge zum ersten Gang ein. Um 14 Uhr folgt mit Dr. Alois Thomes der Vorsitzende des Heimatvereins. Den Schlusspunkt setzt ab 15 Uhr dann Bürgermeister Wilhelm Möhrke. Die WGL verspricht jeweils „eine kleine Reise von der Vergangenheit bis in die Gegenwart“, während der „viel Wissenswertes“ und „die ein oder andere Anekdote“ zu hören sein werden. Treffpunkt zu allen drei Führungen ist am Stand der Werbegemeinschaft vor dem Kunstraum 3 in der Bahnhofstraße. Dort wird aus Anlass des 50-jährigen Bestehens der WGL auch ein Kuchenverkauf zu Gunsten des Bündnisses für Familie auf die Beine gestellt.

In der Galerie wird von 10 bis 16 Uhr die Ausstellung mit Fotos zum Thema Heimat zu sehen sein (WN berichteten). Auf dem Rathausplatz wollen regionale Händler Wurst, Käse, Blumen und andere Produkte präsentieren. Und in zahlreichen Geschäften gibt es weitere Aktivitäten – angefangen vom Sektempfang (Fashion Island und Schuhhaus Neyer), über die Messung von Blutzucker, Blutdruck und Cholesterin (Altstadt-Apotheke), Verkostungen (Das Weinhaus, Reformhaus Klatt), Diashow (Tante Emma) und das Verteilen von Äpfeln (Gempt-und Falken-Apotheke) bis hin zum Ausrollen des Roten Teppichs für die Kundschaft (A11, Lindstoffe Optik Horn) und zu Rabattaktionen (Kibitzmarkt und Lindstoffe). Insgesamt 25 Teilnehmer, so die WGL, seien dabei.

Nach Angaben der Industrie- und Handelskammer beteiligen sich im IHK-Bezirk in diesem Jahr mehr als 2000 Händler, Gastronomen und Dienstleister in 38 Kommunen am „Heimat shoppen“. In der näheren Umgebung ist neben Lengerich nur noch Hörstel (Stadtmarketing) mit im Boot. „Der stationäre Handel muss sich auf seine Stärken besinnen, sie kommunizieren und erlebbar machen“, fordert Karin Eksen, Geschäftsführerin des Handelsverbandes NRW Westfalen-Münsterland, mit Blick auf den Aktionstag am Samstag.