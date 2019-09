Dass das Reisebüro am Rathausplatz demnächst am Kirchplatz beheimatet sein wird, ist schon länger bekannt. Droht damit nun auch an zentraler Stelle in der Innenstadt der Leerstand eines Ladenlokals? Nein, denn die in direkter Nachbarschaft befindliche Filiale der Bäckerei wird vergrößert. Geschäftsführer Pascal Klinker und seine Frau Christina sagen, dass sie damit eine lang gereifte Idee realisieren. Gestartet werden soll mit den Arbeiten Anfang November.

Statt rund 95 werden dann circa 170 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Entstehen soll, so der Plan, bis Anfang/Mitte Dezember eine moderne „Bäckerei mit Café“, erklärt das Ehepaar, das Blömker im Sommer 2015 übernommen hat. Mit der räumlichen Vergrößerung einhergehen soll auch eine Ausweitung der Öffnungszeiten. Auf die Stunde genau legen sich die Klinkers zwar noch nicht fest, aber sowohl samstags als auch sonntags soll die Filiale nach der Erweiterung nachmittags geöffnet sein.

Geht es nach den beiden 33-Jährigen, wird sich zudem der Außengastronomiebereich erheblich vergrößern. Das liege jedoch nicht allein in ihrer Hand, betonen sie und verweisen auf Gespräche mit der Stadt.

Fest steht für die Bäckersleute, dass das Kundenpotenzial da ist. „Das merkt man, hier am Rathausplatz einfach“, sind sie sich einig. Das gesamte Team sei „Feuer und Flamme“ für das Projekt. Und die Klinkers zeigen sich überzeugt, dass es ihnen gelingt. „Wir sind gut darin“, betonen sie mit einem breiten Lächeln.

Während der Umbauphase wird auf dem Rathausplatz ein Verkaufswagen stehen. Das sei zwar „etwas behelfsmäßig“, meint Pascal Klinker. Aber die Kundschaft könne sich so weiter mit den Backwaren des Hauses versorgen.

Neben der Filiale am Rathausplatz und dem Stammhaus an der Ladberger Straße gehören zu Blömker – es ist die einzig verbliebene Lengericher Bäckerei – Geschäfte in Ladbergen, Leeden und Kattenvenne. Der Mietvertrag für die neuen Räumlichkeiten, sagen beide Parteien, laufe über einen langfristigen Zeitraum.