Was tun bei einer Panne?

Lengerich -

Wer wie der Ochs vorm Berg steht, wenn es gilt, Wasser in die Scheibenwaschanlage des Autos zu füllen oder den Luftdruck der Reifen zu überprüfen, tut sich wohl noch schwerer, wenn Scheibenwischer oder Reifen zu wechseln sind oder diverse Kontrolllampen aufleuchten. „Mein Fahrzeug – Basiswissen Auto“ hieß der Kursus der Volkshochschule Lengerich, in dem die gelernte Kfz-Mechatronikerin Melanie Boettcher den Teilnehmern Grundlagen für den Ernstfall an die Hand gab.