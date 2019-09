Ja, es müffelt. Nein, der Geruch ist keine Gefahr für die Gesundheit und auch nicht so intensiv, als dass er eine nicht hinnehmbare Zumutung wäre. Das ist offenbar das Ergebnis einer Untersuchung des Analytikunternehmens Wessling aus Altenberge. Das war von der Stadt beauftragt worden, sich mit einem schon seit Längerem bestehenden anrüchigen Problem in der kleinen Sporthalle des Hannah-Arendt-Gymnasiums zu befassen.

Erste Untersuchungen, das wurde Ende Januar mitgeteilt, lieferten keine Hinweise auf Ursachen und Intensität der Geruchsbelästigung. Die Experten stellten lediglich fest, dass es an mehreren Stellen Probleme mit Schimmel gab. Doch das hatte offenbar nichts mit dem von Schülern, Lehrern und Vereinssportlern monierten Muff zu tun. Somit wurde ein neuer Weg beschritten, um dem Rätsel womöglich doch noch auf die spur zu kommen – in Form von Stoffproben.

Deren Analyse, so HAG-Leiterin Angelika Heitmann jetzt im Schulausschuss, habe das genannte Ergebnis gebracht. Unklar blieb anscheinend auch diesmal, woher der Geruch kommt beziehungsweise was ihn verursacht. Er wird wohl einfach weiter dafür sorgen, dass der ein oder andere die Nase rümpft, wenn er in die Halle kommt.