Finale mit Flamenco

Lengerich -

Ein Gemeindefest mit vielen Attraktionen soll am Sonntag, 22. September, von 11 bis 17 Uhr an der Hohner Kirche gefeiert werden: So wird die Kirmesorgel „Lekkerkerker“ aus dem niederländischen Gouda nicht nur den ganzen Tag mit Tango, Rumba, Rock‘n Roll und traditionellen Stücken aufwarten, sondern sie wird bereits beim Eröffnungsgottesdienst ihre Bandbreite beweisen (d-moll Toccata von Bach, Händels Halleluja, Highland Cathedral).