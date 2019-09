Geboren im rumänischen Siebenbürgen, ist sie 1942 nach Lengerich gekommen. „Am 27. Mai“, erzählt sie. Eine Bekannte, die schon ein Jahr zuvor an den Südhang des Teuto gekommen war, und Unternehmer Werner Klein , der für sie bürgt, machen den Weg frei. Katharina Schlüter arbeitet in der Papiersack-Herstellung bei Bischof + Klein. Nur wenige Wochen, dann fragt sie der Chef, ob sie in der Setzerei arbeiten möchte.

Katharina Schlüter findet Gefallen an der Tätigkeit für den „Landboten“, der damals von der Verlags- und Druckanstalt Klein herausgegeben wird. Nach dem Krieg kommen die gelernten Setzer zurück, aber die 26-Jährige bleibt im Unternehmen, ist in verschiedenen Abteilungen tätig, zuletzt in der Nachkalkulation.

Mit Rentenbeginn bleibt mehr Zeit für die gemeinsamen Hobbys mit ihrem Mann. Reisen stehen da ganz vorne auf der Liste. „Holland, Spanien, Rumänien, die Karibik“ zählt sie auf. In Holland seien sie viel auf dem Wasser unterwegs gewesen mit einem Bekannten, der eine Motorjacht hatte.

Eine Leidenschaft, der sie schon während des Berufslebens nachgegangen war, ist das Kegeln. Den Club „Starke Muskeln“ hat sie mitgegründet, bei „Die verflixte 7“ und einem weiteren Verein ebenfalls die Kugeln über die Bahn geschoben. Ihre Spezialität: „Den Eckpin habe ich auf Ansage geholt, egal ob links oder rechts.“ Vorbei, die Beine machen im Moment Beschwerden. „Die Kugel würde mir aus der Hand fallen“, lacht sie, die als Naturtalent für Furore auf den Kegelbahnen sorgte.

Seit Jahren genießt sie ihren geregelten Tagesablauf. „So 7 Uhr, 7.30 ist meine Zeit“, erzählt Katharina Schlüter. Zum Frühstück gibt´s Kaffee und Brot mit Quark und Marmelade. Eine Lieblings-Konfitüre hat sie nicht. „Das wechselt.“ Danach wird ein bisschen im Haushalt gemacht. Mittags kocht sie, „wenig Fleisch, kein Fisch, aber viel Obst und Gemüse“. Nach der None geht´s bei gutem Wetter in den Garten oder im Haus wird noch ein bisschen geprötket.

Sportsendungen haben es ihr angetan, schöne Filme auch und geradezu ein Fan ist wie von der Sendung „gefragt – gejagt“ mit Alexander Bommes. Was vielleicht daran liegt, dass Katharina Schlüter früher sehr gerne Kreuzworträtsel gelöst hat. „Die Augen machen nicht mehr so mit“, erklärt sie, warum dieses Hobby zurückstecken muss.

Gefeiert wird am Sonntag im Kreis der Familie. Freunde gibt es nicht mehr so viele. „Es ist schon ein komisches Gefühl, wenn die nach und nach sterben.“ Für einen Moment ist Katharina Schlüter sehr nachdenklich. Dann setzt sie sich im Sessel zurecht fürs Foto. Im Hintergrund sollen ihre Orchideen zu sehen sein. Dafür hat sie augenscheinlich ein Händchen.