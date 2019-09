Theaterstück geht unter die Haut

Lengerich -

Etwa 130 Personen trafen sich am Samstag an der Pforte der LWL-Klinik. um der 440 Opfer des nationalsozialistischen Euthanasie-Programms aus dieser Klinik zu gedenken. Bedrückend war für die vielen Lengericher und Angehörigen der Getöteten der Weg über den vor genau zwei Jahren eröffneten Lengericher Gedenkpfad. An dessen 440 mit „+“ und „-“ gekennzeichneten Steinen, die an die ebenso vielen Opfer erinnern, legten sie weiße Rosen nieder.