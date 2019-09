Buntes Treiben mit Orgel als Hingucker

Buntes Treiben in und an der Hohner Kirche beim Fest der evangelischen Kirchengemeinde. Schon zum Auftaktgottesdienst, den die Pfarrer Sibylle Liening und Harald Klöpper hielten, waren rund 200 Gemeindeglieder gekommen. Sie hörten nicht nur die Predigt von Harald Klöpper über Jakobs Himmelsleiter, sondern erlebten eine in dieser Art einzigartige Taufe durch die musikalische Untermalung durch die historische Kirmesorgel „De Lekkerkerker“.

Auch danach zog das Musikinstrument die Festbesucher an. Thijs Verkaaik und Ries van Beek spielten ein buntes Potpourri an Melodien. „Rund 100 haben wir mitgebracht“, erläuterte der aus dem niederländischen Gouda kommende Thijs Verkaaik. Erklangen bei der Taufe die Toccata von Bach und das Hallelujah von Händel, trugen später Popmusik und Schlager zur guten Stimmung bei.

Alle Vereine und Verbände der Kirchengemeinde waren beim Fest vertreten, ebenso die Kindergärten mit ihren Angeboten für die jüngsten Besucher und Auftritten im Gotteshaus. Die Trägervereine der Bodelschwigh-Kirche und der Johanneskirche warben für ihre Arbeit und boten Kunsthandwerk und Handarbeiten zum Kauf an. Wenige Schritte weiter lud der TV Hohne zum Ballspiel ein, bei Stefan Höcker gab es lokale Spezialitäten zu kaufen.

Mit dem Bauwagen war der CJVM (Christlicher Verein junger Menschen) gekommen. Nebenan stand die Arche Noah, allerdings im Gewand einer Hüpfburg, die gut frequentiert wurde. Der Verein Familienforschung Tecklenburger Land informierte über seine Arbeit und Dieter Rogge fertigte auf einem Nachbau der Gutenberg-Druckpresse das Titelblatt des Gemeindefestes.

Fest der evangelischen Kirchengemeinde 1/15 Schwerstarbeit: Thijs Verkaaik bedient die historische Kirmesorgel aus dem Jahr 1928 per Hand. Foto: Michael Baar

Blick ins Innere: So sehen die „Notenbücher“ der historischen Orgel aus. Foto: Michael Baar

Die Kindergärten der Gemeinde zeigten Tänze und von Bewegungen begleitete Lieder in der Hohner Kirche. Foto: Michael Baar

Immer dicht umlagert: Das Kuchenbüfett in der Kirche. Foto: Michael Baar

Seifenblasen üben eine magische Anziehungskraft auf Kinder aus. Foto: Michael Baar

Der TV Hohne hatte unter anderem Popcorn im Angebot. Foto: Michael Baar

Frisch und Lokal, damit warb Stefan Höcker um Kunden. Foto: Michael Baar

Kunsthandwerkliches bot der Trägerverein der Johanneskirche feil. Foto: Michael Baar

Handarbeiten dominierten den Stand des Trägervereins der Bodelschwingh-Kirche. Foto: Michael Baar

Dieter Rogge fertigte auf einem Nachbau der Gutenberg-Druckerpresse . . . Foto: Michael Baar

. . . das Titelbild der Einladung zum Gemeindefest. Foto: Michael Baar

Der CVJM hatte seinen Bauwagen mitgebracht und informierte über das Projekt. Foto: Michael Baar

Stilvoll: Eine Hüpfburg im Design der Arche Noah. Foto: Michael Baar

Die Volkstanzgruppe des Heimatvereins Lengerich hatte ebenfalls einen Auftritt in der Kirche. Foto: Michael Baar

Treffpunkt zum schmausen und klönen war der Platz vor der Hohner Kirche. Foto: Michael Baar

Die Werkfeuerwehr Dyckerhoff hatte eines ihrer Fahrzeuge mitgebracht und gab Erläuterungen zum umfangreichen Einsatzmaterial an Bord des Lkw. Auch die Malteser informierten über ihre Arbeit.

Auf dem Vorplatz der Kirche waren Tische und Bänke aufgebaut worden. Diese wurden nicht nur zum Verzehr der vielfältigen kulinarischen Schmankerl genutzt, sondern dienten auch als Sitzgelegenheit für gemütliche Gespräche.