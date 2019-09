Gestartet wird in den Herbstferien mit der Lesung einer Geschichte der „drei ???“ in der Bücherei sowie einer Krimi-Fotostory, die ebenfalls in Kooperation mit der Bücherei entsteht. Eingeladen sind alle Kinder und Jugendlichen zwischen zehn und 14 Jahren. Vorgesehen sind in den Ferien ebenfalls Besuche im „UpSprung“ Osnabrück und im Movie Park. Gemeinsam mit den JZ Ladbergen und Lienen (LaLeLi) wird es einen Parkour- und Videoworkshop geben.

Im Oktober, November und Dezember findet jeweils an einem Freitag einen Sportabend in der Turnhalle des Hannah-Arendt-Gymnasiums statt. Ob Fußball, Badminton, Basketball oder Fitness entscheiden die Teilnehmer am 11. Oktober, 8. November und 20. Dezember selbst. Ab 20 Uhr sind Jugendliche ab zwölf Jahren eingeladen, sich bei Musik auszutoben, schreibt das JZ.

Im Jugendtreff Hohne wird wieder ein Wanderpokal beim Mario-Kart-Turnier ausgespielt. Beim Kindernachmittag wird gemeinsam gebacken und gespielt. Feste wie Sankt Martin (Laternen basteln) und Weihnachten werden ebenfalls Themen sein.

Eine Neuerung gibt es beim Kino-Bus, der einmal im Monat – organisiert vom Jugendbeirat – zum Apollo-Kino in Ibbenbüren fährt. Dieses Angebot richtet sich jetzt auch an Kinder ab sechs Jahren. Für fünf Euro (Bus und Eintritt) wird das Komplettangebot vorgehalten.

Die detaillierten Teilnahmebedingungen sind im Programmheft zu finden. Da manche Angebote eine begrenzte Teilnehmerzahl haben, ist eine vorherige Anmeldung unumgänglich. Dafür muss das im Heft angehängte Anmeldeformular ausgefüllt werden. Es kann ab 2. Oktober zu den Öffnungszeiten im Jugendzentrum abgegeben werden.

Doch es wird auch viele spannende Angebote ohne Anmeldung geben, an denen alle Kinder und Jugendliche spontan teilnehmen können, verspricht das Jugendzentrum. In diesen Fällen reicht es, pünktlich zur Startzeit am angegebenen Treffpunkt zu erscheinen.