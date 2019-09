Weniger Raum für Verkehr

Fast ein Viertel der Fläche von Nordrhein-Westfalen wurde Ende des vergangenen Jahres von Siedlungen und Verkehr in Anspruch genommen. In Lengerich wird gut ein Fünftel des 90,79 Quadratkilometer messenden Stadtgebietes aktuell von diesen Nutzungsarten bedeckt. Das hat das Statistische Landesamt IT NRW jetzt mitgeteilt.

In den Nachbarkommunen Ladbergen (15,2 Prozent), Lienen (13,0) und Tecklenburg (13,8) liegt dieser Wert deutlich niedriger. Wobei in allen vier Orten die Siedlungsflächen deutlich mehr Areal in Anspruch nehmen als die für den Verkehr bereitgehaltenen Flächen. Den meisten Platz beansprucht in allen vier Kommunen die Vegetation: Ladbergen 82,8 Prozent, Lengerich 77,6 Prozent, Lienen 85,6 Prozent und Tecklenburg 85,1 Prozent.

Mit Werten von knapp 60 bis über 66 Prozent wird der weitaus größte Teil der kommunalen Flächen von der Landwirtschaft genutzt. Wobei in allen vier Orten der Anteil der Flächennutzung durch Agrarbetriebe im Vergleich zu 2017 zurückgegangen ist. In Ladbergen sind es 40 Hektar, in Lengerich acht, in Lienen 27 und in Tecklenburg 37, ermittelten die Statistiker.

Bei den Waldflächen – in allen vier Kommunen an zweiter Stelle der Nutzung – haben sich nur geringfügige Änderungen ergeben. In Ladbergen sind drei Hektar Wald verschwunden. In Lengerich sind es drei Hektar mehr, in Lienen sogar elf Hektar und in Tecklenburg 18 Hektar mehr, die von Wald bewachsen sind.

Gesondert aufgeführt werden vom Landesamt Gehölze. Laut Definition ein kleiner, in Feld- oder Wiesenfluren liegender Bestand aus niedrigen Bäumen. Der hat sich in Ladbergen von 39 auf 77 Hektar fast verdoppelt. In Lengerich sind es 19 Hektar mehr geworden. In Lienen ist deren Fläche um 22 Hektar größer geworden, in Tecklenburg hat IT.NRW ein Plus von 16 Hektar ermittelt.

Unterschieden wird in der Kategorie Vegetation zudem nach Heide, Moor, Sumpf sowie Unland, vegetationslose Flächen. Große Überraschung: Im gerne als „Heidedorf“ apostrophierten Ladbergen gibt´s keine Heideflächen. In Lengerich, Lienen und Tecklenburg auch nicht. Fehlanzeige ebenso bei Moorflächen in den vier Kommunen. Dafür haben die Statistiker in Lengerich vier Hektar Sumpf, in Tecklenburg zwei Hektar katalogisiert (siehe Info-Kasten).

Dass der Verkehr immer mehr Flächen in Anspruch nimmt – die Statistik für die vier Orte weist diese Annahme zurück. Drei Hektar in Ladbergen, neun in Lengerich, einer in Lienen und 15 in Tecklenburg: um diese Areale sind die Verkehrsflächen im Vergleich zu 2017 im vergangenen Jahr geschrumpft. Unterschieden wird in der Übersicht zwischen Straßenverkehr und Wegen. Und da scheint es einige Umwidmungen gegeben zu haben. Statt 232 Hektar im Jahr 2017 nahm der Straßenverkehr im Jahr 2018 in Ladbergen nur noch 151 Hektar Fläche in Anspruch. Dafür haben sich die Wege breit gemacht: von 72 auf 148 Hektar. In Lengerich (Straßenverkehr von 265 auf 260, Wege von 288 auf 283 Hektar), Lienen (Straßenverkehr von 129 auf 116, Wege von 151 auf 163 Hektar) und Tecklenburg (Straßenverkehr von 195 auf 179, Wege unverändert 139 Hektar) fiel diese „Umverteilung“ gemäßigter aus.

Bleiben noch die Gewässer, unterteilt nach Fließgewässer, Hafenbecken und stehende Gewässer. Dass es in Lengerich, Lienen und Tecklenburg keinen Hafen gibt, ist bekannt. Dafür wird in Ladbergen offenbar genau zwischen Hafenbecken und Hafen unterschieden. Denn ein entsprechendes Becken am Dortmund-Ems-Kanal gibt es nicht. Womit die Statistiker nicht falsch liegen, denn der Hafenbereich erstreckt sich – ähnlich wie ein Parkstreifen an einer Straße – entlang des östlichen Ufers.

Verschwunden sind in Ladbergen von 2017 auf 2018 immerhin 45 Hektar Fläche Fließgewässer. Zwei Hektar mehr bei den stehenden Gewässern (wozu streng genommen auch ein Kanal zählt) kompensieren dieses Minus nicht.

In Lengerich ist ein Hektar Fließgewässer offenbar zum Stillstand gekommen, legt man die Angaben des Landesamts zu Grunde. In Lienen gibt es drei Hektar mehr Fließgewässer, in Tecklenburg sind es sogar sechs Hektar mehr im Vergleich 2017 zu 2018. In der Festspielstadt kommt noch ein weiterer Hektar stehendes Gewässer hinzu.