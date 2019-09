Schon im Sommer hatten sich zahlreiche Anwohner dafür stark gemacht, den auf dem Areal vorhandenen Baumbestand mit teils einhundertjährigen Eichen, zu erhalten ( WN berichteten). Neben einer Unterschriftenliste war eine Online-Petition gestartet worden, die von mehreren hundert Personen unterstützt wurde.

„Es geht heute nicht um Bäume, sondern um die Einleitung des Verfahren“, betonte Björn Schilling, Vorsitzender des Planungsausschusses, in der jüngsten Sitzung mit Blick in die Zuschauerränge. Aufgestellt worden war der Bebauungsplan Ackerstraße im Jahr 1984. Damals, so erläuterte Beigeordneter Frank Lammert , habe für den jetzt diskutierten Teilbereich keine Übereinstimmung mit dem Grundstücksbesitzer bezüglich einer Erschließung und Bebauung erzielt werden können. Deshalb war dieses Teilstück im Bebauungsplan als Grünfläche ausgewiesen worden.

Inzwischen ist das 1,6 Hektar umfassende Areal von der Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft (LGE), ein Tochterunternehmen der Stadt, gekauft worden. So wolle die Stadt erreichen, dass Siedlungslücken im Innenbereich geschlossen werden.

Zu den Bäumen heißt es in der Beschlussvorlage für den Ausschuss: „Darüber hinaus soll erhaltenswertes städtebaulich prägendes Altgehölz zum Erhalt weiterhin festgesetzt bleiben, um bestehenden Naturraum langfristig zu bewahren.“ Was zumindest einigen Bäumen das Überleben sichern sollte.