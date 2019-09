Lengerich/Münster -

Dem geplanten Flächentausch in Lengerich hat der Regionalrat in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt. Westlich der Ringeler Straße sollen, unmittelbar südlich an den Südring grenzend, 13,5 Hektar Fläche für die Ansiedlung von Gewerbe und Industrie bereitgestellt werden.