Markt-Karree hat neuen Besitzer

Den Kaufpreis gibt die Aktiengesellschaft mit 14,2 Millionen Euro an. Kaufpreiszahlung und Besitzübergang sollen im viertel Quartal des Jahres stattfinden.

Nach Abriss des alten Gebäudes war der Neubau am 23. Mai dieses Jahres mit der Eröffnung des Edeka-Marktes Rotthowe mit Leben gefüllt worden. Die Firmen Deichmann und Takko haben im neuen Markt-Karree Filialen eröffnet. Investor ist die Firma Stroetmann aus Münster. Sie hat, so hieß es im Rahmen der Eröffnungsfeier des Lebensmittelmarktes, einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag in das Projekt gesteckt.

Die Immobilie auf dem rund 11 000 Quadratmeter großen Grundstück bietet eine Fläche von etwa 4600 Quadratmetern. Der Edeka-Markt nimmt davon gut 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche in Anspruch (inklusive Bäckerei-Shop), die Filialen von Deichmann und Takko jeweils rund 450 Quadratmeter.

Ob die Turbulenzen um das Stroetmann-Projekt im Hafen Münster eine Rolle beim Verkauf gespielt haben, bleibt Spekulation. Auf Anfrage war am Donnerstag keine Stellungnahme zu erhalten.

Nach Angaben der Firma Hamborner beträgt die gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge rund 13 Jahre. Die jährlichen Mieterträge werden von dem Unternehmen mit 730 000 Euro angegeben. Das Markt-Karree sei der Hamborner Reit AG vom Projektentwickler angeboten worden. Das bestätigt Christoph Heitmann auf Nachfrage der Westfälischen Nachrichten. „Wir sind ein langfristiger Bestandhalter und wollen lange in Lengerich bleiben“, fügt der für Investor- und Public Relations zuständige Mitarbeiter der Aktiengesellschaft hinzu.

Friedhelm Rotthowe bleibt angesichts des Besitzerwechsels gelassen. Als Mittelständler müsse man damit leben. Wichtiger ist dem Betreiber des Edeka-Marktes im Markt-Karree, „dass wir einen langfristigen Mietvertrag haben. Unser Ziel ist es, den Markt zu entwickeln“. Das dauere, so gibt er einen Erfahrungswert im Gespräch mit den WN weiter, „ein bis zwei Jahre, bis alles hundertprozentig läuft“.

Immobilien im Wert von 1,5 Milliarden Euro im Bestand Die Hamborner Reit AG wurde 1953 gegründet und beschäftigt nach eigenen Angaben 39 Mitarbeiter. Reit ist die Abkürzung für Real Estate Investment Trust. Der Begriff steht für eine Aktiengesellschaft, deren Vermögen ausschließlich aus Immobilien besteht. Die Erträge kommen sowohl aus dem Verkauf wie auch der Vermietung von Immobilien und Grundstücken. Steuerliche Vorteile (Befreiung von Körperschafts- und Gewerbesteuer auf Gesellschaftsebene) sowie eine verbindliche Ausschüttungsquote von mindestens 90 Prozent des handelsrechtlichen Jahresergebnisses sind weitere Kennzeichen einer Reit AG.Die Hamborner Reit AG ist eine im SDax gelistete Aktiengesellschaft. Sie verfügt nach eigenen Angaben über ein bundesweit gestreutes diversifiziertes Immobilien-Portfolio mit einem Gesamtwert von etwa 1,5 Milliarden Euro. Schwerpunkte des Bestands sind großflächige Einzelhandelsobjekte und Fachmärkte, Büro- und Ärztehäuser sowie Geschäftshäuser in zentralen Innenstadtlagen deutscher Großstädte und Mittelzen­tren.Mit 83,4 Millionen Euro Miet- und Pachterlöse hat die Gesellschaft im vergangenen Jahr ein Rekordergebnis erzielt. Die Leerstandsquote sank nach Firmenangaben um 0,1 auf 1,3 Prozent unter Berücksichtigung vereinbarter Mietgarantien. Die Dividende wurde um einen auf 46 Cent je Aktie angehoben. ...

Das Markt-Karree in Lengerich ist nicht das erste Objekt, das die Aktiengesellschaft im Kreis Steinfurt erwirbt. Zum Portfolio gehört in Rheine ein sogenanntes High-Street-Objekt. Damit werden Immobilien beschrieben, die an der Haupteinkaufsstraße einer Stadt liegen. In der Emsmetropole ist das ein Gebäude an der Emsstraße, in dem im Erdgeschoss ein Drogeriemarkt ist.

In Münster gehören der Hamborner Reit AG drei Büro-Immobilien am Martin-Luther-King-Weg und am Johann-Krane-Weg, in Osnabrück eine Büro-Immobilie an der Sutthauser Straße. Hinzu kommt ein High-Street-Objekt in der Großen Straße mit einem Textilgeschäft im Erdgeschoss.