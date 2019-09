Lengerich/Nürnberg -

Der Lengericher Verpackungs- und Folienspezialist Bischof + Klein (B + K) hat den Deutschen Verpackungspreis 2019 gewonnen. Vertreter des Unternehmens aus Lengerich und dem bayerischen Werk in Konzell nahmen die Auszeichnung in der Kategorie Nachhaltigkeit auf der Verpackungsmesse FachPack in Nürnberg entgegen.