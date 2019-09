Lateinisch cactus: meist säulen- oder kugelförmige Pflanze, die in ihrem verdickten Stamm Wasser speichert und meist Dornen trägt, also stachelig ist. So lautet die Definition der allgemein bekannten Wüstenpflanze. Stachelig, widerspenstig und ein „dickes Fell“, so kann man auch das Cactus Junges Theater charakterisieren. Nicht in Schubladen passende wilde und unkonventionelle junge Leute mit Spaß am Theaterspielen, Tanzen und Improvisieren.

Barbara Kemmler , künstlerische Leiterin des Cactus Theaters, war per Bahn mit ihrem jungen Ensemble angereist. Sie stellte die Protagonisten und ihre Geschichten vor und führte durch das von den Künstlern entwickelte Programm. Da gab es Erik, den Westfalen, der aber zu einem Sechzehntel Franzose ist. Er macht sich Gedanken über die Entstehung von Namen und hat Angst davor, wenn sie fremd klingen: „Das Problem ist nicht der Geschmack von Curry – auch Nazis mögen Curry – es ist die Angst vor dem Curry.“

Wie ein roter Faden zog sich das Anderssein, Andersdenken und -handeln durch die Auftritte der Stand-Up-Künstler. Interkulturell, die Klischees der Gesellschaft aufbrechend, frech, witzig und frisch von der Leber weg. Zum Beispiel, wenn sich zwei Mädchen über Jungen unterhalten wollen und dabei vermeintlich über die Vorurteile ihrer Herkunft stolpern. So wie die Chinesin, die keine Zeit für Jungen hat, weil sie ihre Karriere bis 2029 durchgeplant hat.

Es gab auch ernste Momente. Rilana musste ihre Tanznummer allein mit ihrer Lehrerin aufführen, den beiden andern Tänzerinnen droht die Abschiebung und sie waren am Abend mit ihren Eltern bei einem Anwalt – die Kinder wurden als Dolmetscher gebraucht.

Mustafa bezeichnet sich als Spießer: glückliche Familie, Abitur, Studium. „Abitur ohne Strom“, sagte er und erklärte, dass Bomben, Raketen und Schüsse der Beat seiner Generation seien – in Aleppo. So erfuhr der Zuschauer nach und nach die Geschichten und Schicksale der jungen Geflüchteten, spürten aber auch ihre Kraft, ihren Mut und den Willen, hier Zuhause zu sein.