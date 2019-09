Die Kliniken Münster und Lengerich des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) haben einen neuen Kaufmännischen Direktor. Thomas Voß wurde im Gesundheits- und Krankenhausausschuss für diesen Posten an beiden Klinikstandorten gewählt. Er tritt seine Position am 1. Oktober an. Das geht aus einer Pressemitteilung des LWL hervor.

Die bisherige Stelleninhaberin, Heinke Falkenstein-Sorg , musste aus gesundheitlichen Gründen ihre Positionen an beiden Kliniken aufgeben. „Ich freue mich sehr auf die neue berufliche Herausforderung. Mir steht ein erfahrenes, tolles Team zur Seite. Die Zusammenarbeit mit den anderen Betriebsleitungsmitgliedern und den örtlichen Personalräten ist erprobt und von großer gegenseitiger Wertschätzung geprägt, auch wenn wir uns dank unserer unterschiedlichen Rollen inhaltlich immer wieder sachlich auseinandersetzen müssen“, sagt der 61-J#hrige.

Der gebürtige Bochumer war bisher stellvertretender Kaufmännischer Direktor an beiden Häusern. Im LWL ist er schon seit 1979 tätig, an der Klinik Münster seit 1995, als er Leiter der Abteilung Wirtschaft, Versorgung und Technik wurde. Seit 2016 ist er stellvertretender Kaufmännischer Direktor beider Kliniken.

„Eine große Herausforderung der kommenden Jahre wird darin bestehen, Arbeitskräfte an uns zu binden und neue Arbeitskräfte zu finden. Das gilt über alle Berufsgruppen und Qualifikationsstufen hinweg“, sagt Thomas Voß über seine Ziele.

Einen Arbeitsschwerpunkt, den er bisher schon intensiv betrieb, wolle er weiterverfolgen: „Die LWL-Kliniken Münster und Lengerich haben sich bundesweit Anerkennung und Wertschätzung für ihr herausragendes Nachhaltigkeitskonzept erworben. Wir haben mittlerweile über 170 Umweltziele umgesetzt“, berichtet er.

Als seine neue Stellvertreterin in beiden LWL-Kliniken bestellte der Gesundheits- und Krankenhausausschuss zeitgleich die 55-jährige Angelika Kortemeyer. Die gebürtige Ibbenbürenerin ist Abteilungsleiterin Personal Allgemeine Verwaltung des Regionalen Psychiatrie Netzes Münster und Lengerich. Zusammen mit ihr will Thomas Voß auch die Umsetzung der baulichen Weiterentwicklung der LWL-Klinik Lengerich im denkmalgeschützten Altbau auf den Weg und die Struktur- und Entwicklungsplanung für die LWL-Klinik Münster auf die Zielgerade bringen.