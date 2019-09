Spiel und Spaß für Familien

Beim Sporteln wird eine große Bewegungslandschaft in der Halle aufgebaut, die jedes Kind ab dem Krabbelalter mit seinen Eltern zusammen spielerisch erkunden kann. Somit haben die Jüngsten die Gelegenheit, in der dunklen Jahreszeit regelmäßig bei Spiel und Spaß in einer spannenden Umgebung ihrem Bewegungsdrang freien Lauf zu lassen.

Während der Saison ist die Halle immer sonntags von 10 bis 13 Uhr fürs Sporteln eingerichtet. Die Teilnahme kostet für Familien drei Euro. Der TVL bittet darum, dass nur turnhallentaugliche Fußbekleidung beim Sporteln getragen wird. Beim Finale am 29. März gibt es ein Gewinnspiel, bei dem attraktive Preise, die vom TVL und den WN zur Verfügung gestellt werden, verlost werden. Das Sporteln wird seit 2008 vom TVL, unterstützt von den WN, im Sport- und Gesundheitszentrum angeboten.