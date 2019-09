Wo in wenigen Wochen High-Tech-Maschinen gebaut werden, ist an diesem Wochenende zunächst kräftig gefeiert worden. Der Lengericher Maschinenbauer Windmöller & Hölscher beging am Samstag mit seinen Mitarbeitern das 150-jährige Bestehen des Familienunternehmens. Für den Festakt wurden die neu gebauten Hallen für das Tochterunternehmen Garant im Antruper Esch zur Partylocation umgebaut. Beim umfangreichen Showprogramm vor rund 4000 Gästen traten unter anderem Jan Josef Liefers, Paul Potts und Mark Forster auf. Eingeladen waren alle Mitarbeiter der W&H-Gruppe in Lengerich mit ihren Partnern.