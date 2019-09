Begegnungen und Erlebnisse

Über Jahre waren es die Macher des Erntefestes der Ledder Werkstätten gewohnt, dass passend zur Großveranstaltung auf Gut Stapenhorst das Wetter mitspielte. Am Sonntag mussten sie das erste Mal seit Langem mit weniger guten Begleitumständen leben. Ein wolkenverhangener Himmel, kühle Temperaturen und, vor allem am Nachmittag, Regen sorgten dafür, dass der Besucherandrang merklich geringer ausfiel als beispielsweise 2018. Denen, die kamen – und das waren immer noch reichlich –, wurde gleichwohl wieder ein ebenso umfangreiches wie abwechslungsreiches Programm geboten.

Im Alltag leben 24 Behinderte auf dem Gut, rund 50 haben dort ihre Beschäftigung. Angesiedelt ist auf dem Hof zum einen der Bereich Garten- und Landschaftsbau der Ledder Werkstätten, zum anderen spielt Holz eine große Rolle. Gatterzäune und Weidepfähle werden hergestellt, Kaminholz produziert. Zu sehen war davon auch am Sonntag manches.

Alles in allem hatten die Organisatoren auf die bewährten Strukturen gesetzt. Im großen Zelt wurde am Vormittag zunächst der Eröffnungsgottesdienst mit André Ost gefeiert. Der Superintendent widmete sich während seiner Predigt dem Thema Bewahrung der Schöpfung und kam dabei auch auf die junge Klimaaktivistin Greta Thunberg und ihre aufsehenerregende Rede bei der UNO zu sprechen.

Nicht nur während der Auftakts waren die trockenen Plätze auf Gut Stapenhorst begehrt. Auch im weiteren Verlauf des Tages suchten sich viele Besucher an geschützter Stelle Tische und Stühle, um sich beispielsweise die begehrten Reibekuchen, Kaffee und Kuchen oder auch ein Gläschen Wein schmecken zu lassen.

Bestens ausstaffiert fürs feuchte Herbstwetter waren viele Kinder. Mit Gummistiefeln und regentauglichen Jacken ließ es sich bestens in der großen Strohlandschaft spielen oder auf einem Pferderücken sitzen. In einem Teil des großen Zeltes gab es eine Reihe weiterer Angebote fürs junge Publikum. Hüpfburg, Schminken, Blaudruck, Bauklötze, Vogelkästen gestalten, all das war vorbereitet worden.

Keine ganz leichte Aufgabe wartete wenig weiter unter einem der Pagodenzeltdächer. Ein mächtiger Kürbis war an dem Stand der Blickfang. Wer wollte, konnte an einem Schätzspiel teilnehmen und tippen, was das orange-farbene Ungetüm auf die Waage brachte. Die diffizile Aufgabe brachte so manchen Besucher ins Grübeln und sorgte für Diskussionen.

Das Musik- und Unterhaltungsprogramm spielte sich derweil wie gewohnt auf der Bühne. Vom Musikverein „Einhorn“ Leeden, über Bauchtanz bis hin zur Blech-Drum-Band gab es einiges zu sehen und zu hören. Allerdings wurde während des nachmittäglichen Dauerregens entschieden, ein paar Auftritte abzublasen.

Um den reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, hatten die Ledder Werkstätten wieder ein großes Helferteam am Start. Sprecher Jörg Birgoleit sagte, dass rund 200 Frauen und Männer im Einsatz gewesen seien, darunter etwa 70 Aktive mit Behinderung. Zur Verfügung standen auch ein paar Trecker. Die sollten dann zum Einsatz kommen, wenn der ein oder andere Pkw auf den nassen Parkplatz-Wiesen steckenzubleiben drohte.