Folklore in neuem Gewand

Lengerich -

Spanischer Flamenco und türkische Liebeslieder an einem verregneten Sonntagnachmittag im Gempt-Bistro: in der Veranstaltungsreihe „Musik schlägt Brücken“ des Kreises Steinfurt gab es am Sonntag ein besonderes Konzert.