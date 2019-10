Sophia Steinhaus macht Musik fürs Herz. Ihre Texte und Melodien sind das, was sie ausmacht. Dabei begleitet sie sich meistens selbst am Klavier, ab und zu ist sie auch mit Gitarrist Till zu sehen und zu hören, heißt es in der Ankündigung. Sophia Steinhaus lebt und studiert Pop-Gesang in Osnabrück, war mit 14 Jahren das erste Mal im Studio, um dort einen eigenen Song professionell zu produzieren.

Seitdem hat sie weiterkomponiert und -getextet. Dabei ist ein abendfüllendes Repertoire zusammengekommen. Auch covert sie mit viel Feingefühl Songs anderer Künstler, die sie bei ihrer Arbeit inspiriert haben.

„Wir wollen jungen Menschen eine Plattform geben“, erläutert Jendrik Peters, Fachbereichsleiter junge VHS , die Intention der Veranstaltung.