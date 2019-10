Sie hat alle Unterlagen parat. Die Schreiben von ihrer Anwältin, vom Amtsgericht Tecklenburg und die vom Landgericht Münster. Die junge Frau breitet sie vor sich aus auf dem Tisch. Auch jenes vom Gericht, in dem geraten wird, nicht mit ihren Kindern darüber zu sprechen, was die beiden so offensichtlich fast um den Verstand bringt.